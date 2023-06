Les collégiens de Corte, du Fium’Orbu et d’Ajaccio s'impliquent pour Furest’Avvene

Ce mardi 6 juin, les différents partenaires du projet ont accueilli la soixantaine de collégiens dans l’amphithéâtre Ghjuvan Battista Acquaviva de l’IUT de Corte de manière à faire un premier point et permettre aux scolaires de se rencontrer et d’échanger.

Ce sont les élèves de 3e du Fium’Orbu qui ont été les premiers impliqués dans ce programme. Ils ont réalisé une production artistique à travers un clip vidéo, une musique et un texte sur le risque incendie. « Devant ce niveau d’implication des jeunes, nous avons été sollicités par les enseignants pour poursuivre ce type d’action. C’est comme cela qu’est né le programme », explique Frédérique Lapina, cheffe du service ingénierie, présentation et valorisation des territoires à l’ONF. Et pour créer une synergie entre les collégiens, le programme a été étendu aux élèves de Corte et du Stilettu d’Ajaccio « pour qu’ils travaillent sur des problématiques complémentaires ».





Ainsi, le collège du Fium’Orbu travaille sur la gestion forestière d’un peuplement de type plaine. « Les Cortenais travaillent sur la préservation et la sauvegarde du pin laricio en forêt de Nuceta. Quant aux élèves du Stilettu, qui a une filière développement durable, ils planchent sur la forêt de moyenne montagne avec la problématique du châtaignier à Bucugnà ».

Les communes de Serra di Fium’Orbu, Bucugnà et Nuceta se sont impliquées dans le projet et ont mis à disposition des élèves un hectare de forêt pour leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. Cela servira d’expérimentation scientifique et technique.





C’est sur ces parcelles également que s’est déroulé le principe de classe immersive. « Les élèves ont continué à suivre leur enseignement pédagogique, match, français, histoire, etc. en forêt. Et cela est unique en France car c’est un vrai projet de classe immersive. Et les enfants vont poursuivre le programme sur trois années, jusqu’à la fin de leur troisième », soutient Frédérique Lapina ».

L’objectif est de sensibiliser au mieux les élèves à l’importance de la préservation de ce patrimoine car « nous sommes de surcroit dans une configuration de changement climatique avec tous les risques que cela comporte. Et puis il s’agit pour nous de leur montrer les différents métiers qui existent en forêt et pourquoi pas, en faire demain des futurs collègues ».





Dérèglement climatique : des espèces menacées



Et pour parler du dérèglement climatique, c’est Antoine Orsini, hydrobiologiste à l’Université de Corse, qui a proposé un bref exposé aux élèves.

L’eau, la forêt, la biodiversité ont été les thèmes abordés par le scientifique. Il a ensuite insisté sur les menaces qui pèsent sur la truite macrostigma ou encore sur ces espèces endémiques d’invertébrés qui peuplent nos rivières et qui ne cessent de remonter dans les cours d’eau à la recherche de d’avantage de fraîcheur. « Certes, il y a le réchauffement climatique, puisque la température augmente, mais il y a aussi le dérèglement climatique avec la disparition des saisons. Il pleut, mais il pleut mal et dans les rivières il y a moins 30% d’eau car il existe le phénomène d’évapotranspiration ».







Jean-Philippe Agresti, recteur de l’Académie de Corse s’est dit « satisfait et ravi » d’un tel projet, « nous travaillons dans toutes les écoles à l’éducation au développement durable et la question de la forêt est centrale en Corse. C’est pour cela que nous avons ce partenariat avec l’ONF. Nous travaillons à la sensibilisation et à la préservation de la forêt et nous sommes dans le domaine éducatif. C’est une action prioritaire. Les enfants pourront mieux prendre conscience de la nécessité à protéger et préserver la forêt mais aussi, avec ces classes immersives, ils prennent conscience de l’intérêt de la forêt pour la vie collective pour la préserver de tous les dangers ».