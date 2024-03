Les candidatures pour participer à Miss 15/17 Corse sont ouvertes

L'aventure des Miss 15/17 2024 est sur le point de prendre son envol pour une nouvelle édition remplie de charme et élégance. Comme l'année dernière une élection est prévue dans 5 micro-régions corses à différentes dates et lieux. L'événement débutera dans l'Extrême Sud le 9 mars au COSEC Libertas de Bonifacio, se poursuivra le 23 mars à Calvi pour la Balagne, puis le 6 avril au Théâtre de Propriano pour Ajaccio. Bastia accueillera l'événement le 20 avril à la salle polyvalente de Lupino, et enfin, Plaine Orientale clôturera le calendrier le 27 avril à la Salle du temps libre de Travu.Mais l'aventure ne s'arrêtera pas là. Les 20 titrées auront la chance de concourir pour le prestigieux titre de Miss 15/17 Corse, dont le couronnement aura lieu fin septembre ou début octobre 2024. Outre le sacre de la nouvelle reine, quatre dauphines seront également élues lors de cette cérémonie grandiose.Au-delà de la compétition, c'est une célébration de la beauté, du talent et de la jeunesse corse qui s'annonce. Sous la houlette de la présidente Miss 15/17, Babette Ledanois, et de la Vice-présidente Sandy Le Dall, accompagnées de leurs 14 délégués bénévoles répartis sur toute l'île, ces élections régionales promettent des moments inoubliables de convivialité et de partage.Pour plus d'informations, consultez le site www.miss1517corse.com