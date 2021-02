Les bijoux de Karlotta : glamour, tendances et dorés à l’or fin

-Tout a débuté un peu par hasard en ressortant tous les trésors de ma boite à bijoux. Je me suis prise au jeu de réparer, transformer, customiser ceux que je ne portais plus afin de leur redonner une seconde vie. Ainsi est née l'envie de créer mes propres bijoux ! De pouvoir choisir chaque détail, sélectionner les perles et pierres semi précieuses, privilégier des matériaux de qualité et durable...J'ai fait ça tout d'abord pour le plaisir pour mes proches et moi. Par la suite après avoir appris les diverses techniques essentielles à la création, j'ai décidé d'en faire mon activité .- Karlotta c’est le surnom que me donnaient mes grand parents, d’origine italienne, lorsque j’étais petite. Lorsque j’ai créé ma marque, il était évident que je lui donne ce nom mais avec un K pour lui donner une touche de modernité.- Rien ne me prédestinait dans cette voie là, mais l'envie et le plaisir de créer chaque jour est devenu essentiel ! Etre toujours en recherche de créativité, de matière, se diversifier dans les styles est devenu, un réel moteur au quotidien.- C'est de se faire connaître, même si les réseaux sociaux offrent une excellente vitrine, encore faut-il savoir maîtriser ses outils qui sont devenus aujourd'hui essentiels pour communiquer.Grace à l'aide précieuse des blogueuses insulaire, jour après jour l'aventure Karlottabijoux prend vie et se développe, cela m'aide beaucoup à mettre en lumière mes créations car la Corse regorge de créateurs/trices de talent !- Je m'inspire des tendances du moment mais aussi des modes passées, des bijoux de nos grands mères aux bijoux plus contemporains.Pouvoir laisser libre court à son imagination, ses envies en fonction des saisons : c'est ce que j'aime avec la création de bijoux.Il faut se remettre, perpétuellement, en question et apprendre à sortir de sa zone de confort pour se renouveler.- La Corse joue évidemment un rôle dans ce beau projet car j'ai commencé ici à Bastia et je peux compter sur une clientèle fidèle et locale avec qui j'aime discuter au quotidien. Je demande très souvent leur avis aux personnes qui me suivent sur instagram sur les créations. Je leur montre des prototypes pas encore en ligne et si elles souhaitent les voir sur le site. Ce partage et ces échanges entre nous constituent une aide précieuse pour évoluer et répondre au mieux à leurs envies .- Je fais partie du projet d’une box de Saint Valentin, qui est commercialisée actuellement sur instagram, en collaboration avec la Fée Poly et Océane Baldocchi . Une très jolie box gourmande à offrir à sa moitié avec un grand coeur en chocolat blanc en guise d'écrin , renfermant un bijoux (de son choix parmi la sélection) et un petit mot à personnaliser .La box est également déclinée en version Mixte (pour les hommes) avec un bijoux de la créatrice de la Malle d’Annalia avec son bijoux phare : la douille.Le travail du chocolat par la Fée Poly est juste sublime et je vous invite à aller découvrir son univers !Je collabore aussi avec Lucille Lrd pour la Figurabox. Pour cette box nous avons pensé ensemble à un bijoux en exclusivité ! Celui ci sera disponible uniquement dans la Figura Box ! Une belle surprise à découvrir très bientôt!- Dans la région bastiaise , vous pouvez retrouver quelques une de mes créations à la boutique Gloria , le concept store des créateurs insulaires, ensuite Fioralisu à Algajola et chez Vestis à Propriano.Et directement sur mon site internet www.karlottabijoux.fr où vous pourrez retrouver l’intégralité de mes collections, avec du stock et un traitement rapide de vos commandes.Les envois sont fait en suivi avec soin et minutie et cela me permet de personnaliser chaque commande. Je viens beaucoup en Corse, sur le continent mais aussi en Belgique et au Luxembourg.Vous pouvez aussi retrouver mes créations sur les réseaux notamment instagram @bijouxkarlotta.- Si il y'a une pièce phare je dirais le bracelet Evy , un bracelet délicat avec un œil de protection, un bijou qui m'a fait connaitre et qui est devenu aujourd'hui un intemporel de mes collections !Actuellement je propose une collection éphémère Santa Madonna, des colliers Madone colorés et pailletés déclinés une seule fois par coloris pour un bijou unique- Beaucoup de projets pour karlottabijoux, que ce soit à travers de nouvelles collaborations et la création d''une collection exclusivement à partir de mes dessins. Karlottabijoux, c'est une belle aventure quotidienne qui grandit avec moi : j'en apprends tous les jours et j'aime évoluer en ce sens .