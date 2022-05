Les bébés italiens porteront les noms de leurs deux parents à la naissance

a Cour constitutionnelle italienne a déclaré « illégitime » l’attribution automatique du nom de famille du père à l’enfant le mercredi 27 avril 2022. Désormais, l’enfant portera les noms des deux parents à la naissance ou seulement l’un des deux, si les parents sont d’accord rapporte l'AFP.La Cour déclare l’illégitimité constitutionnelle de toutes les normes prévoyant l’attribution automatique du nom de famille du père aux enfants nés dans un mariage, hors mariage et adoptifs. Il sera du devoir des législateurs de régler tous les aspects liés à cette décision », a indiqué la plus haute juridiction italienne dans un communiqué.La nouvelle règle est que, précise la Cour. En cas de désaccord entre les parents, il reviendra à un juge de statuer.En Italie les enfants avaient jusqu’à présent automatiquement le nom de famille du père, tandis que la mère garde traditionnellement son nom de famille de jeune fille.En France, il sera possible le 1er juillet 2022 de pouvoir choisir entre le nom de famille de son père ou de sa mère à l’âge adulte , et c’esten matière d’égalité femmes-hommes !Espérons que la France suive le chemin de l’Italie et que les deux noms de famille à la naissance soient proposés de façon automatique !