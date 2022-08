Les arts et la culture à l'honneur à Sarrola-Carcopino

Lier le volet religieux à la culture, tel état l’objectif poursuivi par la municipalité de Sarrola-Carcopino qui a organisé, ce premier août, la première journée des arts et de la culture.



Une manifestation liée, en effet, aux célébrations de San Petru, patron du village. Et c’est justement aux abords de l’église que les organisateurs avaient souhaité développer leur projet culturel.



« L’objectif, souligne Alexandre Sarrola, maire de la commune, consiste à promouvoir la culture régionale et locale, à, mettre en avant les artistes et l’édition insulaires. »



Tout a donc commencé par i chjassi puetichi - une idée de Norbert Paganelli - avec des panneaux rédigés en français ou en corse le long de l’allée qui mène à l’église. Et la manifestation s’est ensuite déclinée à travers des jeux pour enfants, l’initiation à la pratique de la Morra par l’équipe de Corsica Morra et les différents artistes venus exposer leurs œuvres du côté de la salle des fêtes.



Différents arts (peinture, sculpture, vidéo, caricature…) étaient représentés de même que deux maisons d’édition (Scudo Éditions et Omarà) avec certains auteurs. Au total quatorze artistes ont apporté leur contribution à l’événement : Magda Alia, Marie-Pierre et Jean-Luc Maori-Casanova, Solange Galazzo, Francis Hulot, Lorie Renaud, Nino Satta, Mario Sepulcre, Evelyne Silvani, Marie-Laura Sotty, Laetitia Stella Casabianca, Didier Tolla, José Zanni.



Les expositions se sont déroulées de 9.00 à 22.00. Entrecoupée, à 16.30, de la remise du prix littéraire Sarrola Carcopino 2021 à Tina Bartoli pour son premier roman « Acquaviva ».





À 18.00, c’est une église bondée qui a abrité la célébration de la messe à l’occasion de la fête patronale. Une célébration officiée par le père Louis El Rahi, assisté de Mgr Jean-Luc Brunin, ancien évêque de Corse et ponctué par les chants entonnés par la chorale du village.



Après un apéritif dînatoire offert par la municipalité, la soirée s’est achevée au son des guitares et chants de José Gianelli, Dumè Barazza et Régis Gomez. « Une première édition parfaitement réussie, ajoute Alexandre Sarrola, tous les ingrédients ont été réunis, partage, échange, convivialité, lien avec les artistes... »



L’équipe de la municipalité songe d’ores et déjà à la deuxième édition d’une manifestation appelée à s’inscrire dans la durée.