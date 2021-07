Les arts du cirque s’invitent à l’Espace Sportif et Culturel d’Appiettu

La commune d’Appiettu n’en finit plus de dévoiler ses plus beaux paysages au public. Dernière initiative en date, la création, autour du site qui abrite habituellement le marché de Noël, d’un espace sportif et culturel qui s’étend sur plus de deux hectares. Au programme, terrain de football, tennis, volley, badminton, parcours VTT, randonnée, tyrolienne, espaces de détente pour parents et enfants. « L’ensemble a été ouvert il y a tout juste une semaine, explique Gino Lombardo, cheville ouvrière de l’équipe municipale, c’est un lieu dédié aussi bien aux habitants de la microrégion qu’au grand public. Il devrait ravir tout le monde aussi bien par ce qu’il offre, que de par sa situation géographique. »



Arts du cirque et musique

C’est sur sous le regard majestueux du Monte Gozzi, que le site a abrité, ce samedi, un spectacle dédié à la musique et au cirque. L’initiative en revient à Nano Méthivier, artiste bien connu et installé en Corse depuis trente ans. « La Corse, c’est mon porte-avions, souligne-t-il, d’ici, je voyage au gré de mes créations mais je reviens toujours. »

En Résidence au « Rideau Rouge », situé autour du Pichju, l’artiste a récemment rencontré les responsables de « l’Acrobate Circus », une troupe basée à Chambéry qui est déjà venue à plusieurs reprises dans l’île. Professeur de cirque, formateur pour petits et grands et créateur de spectacle, Aurélien Mussard a répondu à l’invitation de Nano pour une résidence d’une semaine au « Rideau Rouge », chez Pierre-Marcel Sicurani, accompagné de Lucile Triay et de trois autres membres de la troupe. « Nous avons pu créer notre prochain spectacle qui est appeler à tourner, explique l’acrobate, de surcroît au milieu d’un site magnifique. Tout le monde a été ravi. »



Vers d’autres événements

Nano et Ynel Saitham, qui l’accompagnait pour la circonstance à la batterie ont préparé un petit spectacle musical (percus et accordéon) pendant que Cindy et Marion animait durant la semaine, un stage de cirque pour une dizaine d’enfants de la commune. Et c’est dans une ambiance particulièrement conviviale, que les artiste se sont retrouvés ce samedi pour une restitution du travail accompli. Quelques acrobaties pour les enfants, un duo batterie-accordéon pour les musiciens et, pour, un superbe spectacle d’acrobatie réalisé par Aurélien et Lucile. Du plus bel effet, au pied du Gozzi et sous le regard médusé d’un public ravi. Le tout s’est achevé avec le verre de l’amitié offert par François Faggianelli, maire de la commune. « Ce site est une ressource de l’activité sportive, culturelle et artistique, confie-t-il, cette fois, il était dédié aux spectacles vivants. D’autres pourraient suivre... »

Une initiative qu’il convient de saluer et site appelé à attirer foule...