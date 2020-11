Les annonces judiciaires et légales de CNI : AGEX BE Mezzavia

AGEX BE



SARL au capital de 9000 €



Siège social :

STAGNACCIU, PARC D ACTIVTE DE MEZZAVIA, 20167 Afa



490 528 692 RCS d' Ajaccio



L'AGE du 16/10/2020 a décidé de modifier l'objet social de la société qui devient : bureau d'études techniques, voirie, réseaux divers, lotissements, aménagements, urbanismes, détection et inspection de réseaux, prestations topographiques et photographiques à l'aide de relevés aériens, système d'information géographique et toutes études techniques liées aux travaux de bâtiments.

Assistance foncière pour les collectivités, classements et déclassements de voirie, évaluations de valeurs vénales y compris toutes sujétions préalables à l'établissement des actes administratifs translatifs de propriété



Modification au RCS d' Ajaccio



