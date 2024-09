Les activités à pratiquer en hiver aux États-Unis

Vous vous demandez peut-être s’il est opportun de visiter les États-Unis en hiver ? La réponse est oui et chaque région offre une variété d'activités qui vont bien au-delà des traditionnels sports d'hiver. Vous pourrez bien sûr contempler et vous balader au coeur de magnifiques paysages enneigés, mais aussi profiter de sources chaudes relaxantes, de marchés de Noël pittoresques et si vraiment, l’hiver n’est pas pour vous, lézarder sur des plages ensoleillées. Voici un tour d'horizon des meilleures activités à découvrir lors d’un voyage aux États-Unis en hiver, du froid mordant des montagnes de l'Alaska à la douceur ensoleillée de la Floride. Êtes-vous prêt à faire votre demande d’ESTA

Le Blackwater Falls State Park, situé en Virginie-Occidentale, est la destination parfaite en hiver pour les amoureux de la nature et d’activités sportives. Ce parc est renommé pour ses magnifiques cascades qui attirent les photographes du monde entier. Et les visiteurs ne s’y pressent pas qu’au printemps ou en été. L’hiver offre aussi son d’expériences ludiques et sportives, avec une piste de luge et plusieurs sentiers où pratiquer le ski de fond ou les raquettes.

Le parc propose des hébergements tels que des chalets en bois et des lodges. L’occasion de se retrouver à la nuit tombée autour d’un bon feu de cheminée après avoir vivement profité de la beauté de l’environnement naturel.

New York est une ville qui se visite en toute saison. Il n’y a à vrai dire pas de saison idéale pour parcourir ses différents quartiers et déambuler dans ses musées parmi les meilleurs au monde. L’hiver a même un certain charme, avec la neige qui s’invite régulièrement. On y trouve aussi de magnifiques patinoires en plein air, l’une des activités insolites à faire à New York . La plus célèbre d'entre elles est sans doute celle de Rockefeller Center, située au pied du célèbre arbre de Noël. Patiner au cœur de Manhattan est forcément une expérience magique. Et on recommande vivement de privilégier la tombée de la nuit pour profiter des édifices illuminés.

La patinoire de Central Park est un autre lieu incontournable de Big Apple en hiver. Elle offre un cadre nique, entourée par les arbres enneigés et les gratte-ciel en toile de fond. On peut encore citer la patinoire de Bryant Park, plus spacieuse et gratuite. Elle attire les familles et les amateurs de patin de tout âge.

L’Idaho est l’un des meilleurs endroits où se rendre en hiver aux États-Unis. L’état compte pas loin de18 stations de ski à la poudreuse fraîche. On y trouve de grandes stations touristiques comme Schweitzer Mountain et d’autres plus petites et familiales comme Lookout Pass. On y pratique le ski alpin et de fond, le tubing, les raquettes ou encore le fatbike.

Mais l’Idaho abrite aussi des sources chaudes, nichées dans des paysages montagneux isolés. Parmi elles, les sources chaudes de Lava Hot Springs sont réputées pour leurs eaux naturellement chauffées et riches en minéraux. On s’y relaxe tout en admirant la neige qui tombe. Un moment magique et réconfortant.

Le parc national de Crater Lake, situé dans l'Oregon, est célèbre pour son lac formé dans un cratère de volcan, entouré de montagnes enneigées en hiver. Il abrite également deux îles pittoresques. L’endroit fait le bonheur de ceux qui aiment pratiquer les raquettes, une activité qui offre des panoramas à couper le souffle sur les reliefs, les eaux du lac et les zones boisées.

On a souvent tendance à se concentrer sur les randonnées printanières au coeur des grands parcs nationaux de l’Ouest américain, mais il ne faut pas négliger les randonnées hivernales. Celles qui prennent place dans le parc national de Crater Lake laissent sans voix tant la nature est grandiose.

L'Alaska n’est pas forcément l’état auquel on pense en premier lorsqu’on décide de visiter les USA, même pendant la saison froide. C’est pourtant l'une des destinations les plus spectaculaires pour les aventuriers hivernaux. L'endroit idéal pour traverser des vastes étendues glacées et photographier des glaciers imposants. Non loin de Juneau, le glacier Mendenhall offre des vues à couper le souffle.

La motoneige est une activité incontournable en Alaska. Ce moyen de transport qui procure de belles sensations permet de découvrir des paysages isolés et inaccessibles autrement. Bien sûr, découvrir l’Alaska en hiver est réservé à ceux qui n’ont pas peur d’affronter un froid rigoureux.

Chicago est connue pour ses hivers froids et venteux, ce qui peut repousser certains voyageurs. Pourtant, la ville a un charme indéniable en hiver, surtout au moment de Noël avec son célèbre marché d'inspiration allemande : le Christkindlmarket. Ce marché traditionnel, qui se tient chaque année sur la place Daley Plaza, permet aux locaux d’effectuer un doux voyage en Europe.

Les visiteurs y dégustent des spécialités culinaires comme des bratwursts, du vin chaud et des pains d’épices. Ils peuvent aussi flâner de chalet en chalet et admirer les stands d'artisanat qui mettent en avant des décorations de Noël, des jouets en bois et des objets d'art faits main. Le Christkindlmarket est l'endroit parfait pour plonger dans l'ambiance festive et chaleureuse des fêtes de fin d’année.

Il n’y a pas que les grandes villes comme New York, Chicago, Los Angeles ou Boston aux États-Unis. Il faut aussi savoir mettre le cap sur des lieux qui sortent des sentiers battus, comme Sedona en Arizona. Bien que la ville soit située dans une région désertique, elle est entourée de montagnes qui peuvent parfois être légèrement enneigées en hiver. Le contraste des paysages est alors saisissant. La région de Sedona est réputée pour ses formations rocheuses rouges. Le soleil bas de l’hiver leur offre des teintes encore plus impressionnantes.

Il y a de nombreux sentiers à explorer dans la région, comme Cathedral Rock et Devil's Bridge. L’hiver est la saison idéale pour visiter Sedona, avec des températures moins écrasantes que le reste de l’année. On profite alors pleinement de la beauté naturelle de la région, mais sans la foule estivale.

Si vous faites partie des voyageurs qui préfèrent fuir le froid, aucun problème, les États-Unis sont un pays tellement vaste qu’il offre la possibilité de rejoindre des destinations douces et ensoleillées. La Californie, l'une des régions à visiter à tout prix aux États-Unis , permet de combiner nature et villes dynamiques. San Diego offre un climat doux toute l'année, avec des plages magnifiques et une scène culturelle vibrante. Le lieu rêvé pour surfer en hiver. Plus au sud, on peut décider de randonner dans la vallée de la Mort pour découvrir des paysages désertiques époustouflants. Les températures sont bien plus supportables en hiver.

La Floride reste LA destination pour des vacances au soleil. On peut tour à tour profiter des plages de Miami et passer du temps dans les parcs d'attractions d’Orlando. Tout le monde y trouve son compte. Et puis, il y a l'archipel des Keys, véritable paradis tropical où l'on peut se baigner, plonger ou faire du bateau.

Enfin, Hawaï propose de combiner chaleur, plages et nature luxuriante. En hiver, l'archipel propose également de partir observer les baleines à bosse qui migrent vers les eaux chaudes du Pacifique. De plus, les volcans actifs, les cascades et les forêts tropicales font de Hawaï un lieu d'exploration tout au long de l'année.