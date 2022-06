Les Water Safety Days organisés par la Fondation Princesse Charlène s'installent à Calvi

Dès 9 heures ce vendredi matin, la plage de Calvi, a été investie par une centaine de scolaires, sauveteurs en mer en herbe, coachés par les ambassadeurs de la Fondation de la Princesse Charlène de Monaco, à l'occasion des Water Safety Days. "Depuis une dizaine d’années avec la Fondation Princesse Charlène de Monaco, nous organisons un peu partout dans le monde, de journées de sensibilisation au Water Safety et comme chaque année c'est à Calvi qu'on a fait escale" explique Pierre Frolla ambassadeur de la fondation et directeur du centre de sauvetage aquatique de Monaco.



Le Water Safety, journée de sensibilisation à la prévention de la noyade, se décline en 3 activités bien précises et pertinentes. Le live saving, qui apprend à sauver. Le learn to swim, pour apprendre à nager et le Water Safety, pour apprendre à secourir une personne en difficulté dans l'eau.

Au cours de cette première journée d'actions, 3 classes de CM2 de Calvi ont été encadrées par le centre de sauvetage aquatique et de plongée de Monaco, dirigé par Pierre Frolla, la SNSM et les sapeurs-pompiers de Calvi. "Cela se décline sur plusieurs ateliers. Le filin côtier, la bouée tube, le nipper board qui est une planche de sauvetage, les bâtonniers musicaux, qui fait travailler la rapidité et la coordination. Il y a l'atelier prévention des noyades, au sec avec de la théorie ainsi que l'atelier RCP, réanimation cardio-pulmonaire" précise Pierre Frolla.



Des organisateurs satisfaits de voir ces enfants nés au bord de l'eau, réceptifs aux exercices ludiques et sportifs. "Nous sommes ravis de voir tant d'enfants profiter de cette magnifique journée et des ateliers proposés par Pierre Frolla. J'espère qu'ils retiendront les gestes qui sauvent et qu'ils passeront le message autour d'eux", ajoute Pascal Granero, directeur général de la Fondation Charlène de Monaco. Absente lors de l'événement calvais, la Princesse Charlène de Monaco était représentée par son frère Gareth Wittstock. "Nous sommes très heureux de revenir. C'est un endroit magnifique et une journée géniale. Ma sœur était nageuse olympique et apprendre à nager aux enfants est quelque chose de très important à ses yeux. Nous avons perdu il y a quelques années quelqu'un de proche par noyade. C'était donc important de cibler une action sur le sauvetage " précise le frère de la princesse.



Dès demain samedi, de nouveaux ateliers seront organisés sur la plage et le port de Calvi et ouverts à tous. De 9 heures à midi, une initiation au sauvetage sportif et à la sécurité aquatique destinée aux enfants de 8 à 12 ans. Et au cours de la journée, sont organisés de nombreux rendez-vous à ne pas manquer. Rencontre avec les associations sur le port, ateliers et conférences sur la pollution plastique, le recyclage et l'océan, démonstration de robots-nettoyeurs, démonstration et prise en main de water bikes, initiation à la plongée sous-marine et une exposition de la Fondation Princesse Charlène à la tour du Sel.