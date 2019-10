Les Rosay toujours introuvables

Une trentaine de gendarmes ratissent au sol tout le secteur, un survol en hélicoptère de toute la zone où le couple pourrait se trouver, a été également opéré durant toute la journée.

En vain...

Dimanche soir, le couple originaire de Cléville (Seine-Maritime), qui s’est rendu en Corse pour fêter ses 40 ans de mariage, n'avait toujours pas été retrouvé malgré l'engagement sur le terrain de plusieurs dizaines de gendarmes, du peloton de gendarmerie de Corse et de plongeurs de la gendarmerie.



Yves et Patricia Rosay sont arrivés à l'hôtel Tilbury de Porto-Vecchio pour la première étape de leur séjour. Ils ont envoyé des messages et des photos jusqu'à à 14h30 ce jeudi.

Mais le couple pastoral n'a pas rendu sa chambre et n'est jamais arrivé à l'hôtel de Bonifacio, où il devait poursuivre son séjour.

La suite on peut l'imaginer.

L'alerte a été déclenchée par ses enfants, qui sont arrivés ce dimanche matin, à Figari.

Les gendarmes saisis ont procédé aussitôt au bornage du téléphone portable des Rosay qui leur a permis de découvrir la C3 Citroën de location utilisée par le couple stationnée au départ du chemin de randonnée de Piscia Gallu...

Là, dans l'établissement quiaccueille les randonneurs, on a confirmé aux enquêteurs avoir servi le couple avant de le voir emprunter emprunter le sentier.

Depuis…