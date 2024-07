Les Philosophes publics s’installent dans les villages corses du 20 juillet au 3 août

Pour cette première édition en Corse, les philosophes seront basés à Casabianca, terre natale de Denis. Ils organiseront des sessions dans divers villages en parallèle d’événements locaux. Ainsi, ils seront présents le 28 juillet à Lama dans le cadre du Festival du cinéma, et le 3 août à la Foire du col de Prato. « L’idéal est d’intervenir dans des villages à l’occasion de manifestations qui y ont lieu. On sera ainsi à Lama et à Prato, où l’on parlera des animaux. On reste bien sûr ouverts à toutes propositions », précise philosophe.



Les sessions de discussion sont conçues pour être accessibles et inclusives, accueillant le public autour d'une table ou en cercle de chaises. Une roue colorée est utilisée pour choisir aléatoirement des questions telles que « Qu’est-ce qu’un bon travail ? », « Peut-on habiter la ville ? », ou encore « Que partageons-nous avec les animaux ? ». « Ces échanges révèlent la diversité de notre société. La philosophie n’apparaît pas alors comme une discipline : on fait de la philosophie pour aider la cité à s’interroger sur elle-même », explique Denis de Casabianca.

Les Philosophes publics n’ont pas pour but d’imposer des idées mais de faciliter la réflexion collective. « Nous sommes là pour offrir un espace où chacun peut exprimer sa voix. Lors de nos interventions, on s’est bien rendu compte que les gens ont envie de parler, surtout dans une société où la parole leur est souvent refusée », observe-t-il.



En ce mois de juillet, les philosophes sont donc prêts à poser leur roue dans les plusieurs villages l'ile. Ils invitent les habitants à les contacter pour organiser des discussions dans des lieux atypiques et participer à cette aventure de réflexion collective. Deux rendez-vous sont d’ores et déjà programmés, le dimanche 28 juillet à 17h : Festival de Lama et le samedi 3 août, 12h-14h : Fiera di u Pratu



Pour toute proposition ou contact, veuillez appeler le 06 76 41 68 18.