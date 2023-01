Les « Nuits de la Lecture » sur le thème de la peur ce samedi à l’Alb’oru

« Ça fait peur, non ? » de Jean-Michel Ribbes

« La Nuit de mai » d’Alfred de Musset

« Frankenstein » Mary Shelley

« Le Revenant » de Charles Baudelaire

« A poor young shepherd » de Paul Verlaine

« Le lièvre et les grenouilles » de Jean De La Fontaine

« Sommeil » de Renée Vivien

« La peur » de Guy de Maupassant

« Athalie » de Jean Racine

« Matin Brun » de Franck Pavloff

« Terreur » de Guy de Maupassant

« Aveux et Anathèmes » d’Emil Cioran

« La peur » de Stefan Zweig

« Le jaguar » de Charles-Marie Leconte de Lisle

« Cette année ces Nuits de la lecture sont placées sous le thème de la peur » indique Jocelyne Casta, directrice des bibliothèques et médiathèques de la ville de Bastia. « Elles se dérouleront ce samedi 21 janvier à partir de 18 h 30 à la Mediateca Barberine Duriani à l’Alboru*. Cette soirée consistera en des lectures de textes de grands auteurs sur ce thème de la peur avec comme intervenants les Eclats de lire. Il y a quelques années, un petit groupe qui suivait un atelier de lecture à voix haute à l’Alb’Oru a créé autour de ma collègue Josée Moracchini, ce groupe Les éclats de lire. Depuis ils se retrouvent régulièrement pour participer à des événements comme une veillée, Le Printemps des poètes ou encore ces Nuits de la lecture »Ce samedi 21 janvier, les « Eclats de Lire » seront composés de Marie-Paule Durand, Lucette Palmieri, Jean-Marc Riccini, Dominique Santoni et Aldo Sidini.Ils liront des extraits de divers écrivains.* Infos et réservations au : 04 95 47 47 00