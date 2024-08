Les Ghjurnate Internaziunale di Corti ouvrent sous le signe de la lutte des peuples

Les invités ont ensuite pris la parole pour évoquer la situation politique de leur pays. Mathilde Hary, porte-parole d’Euskal Herria, venue du Pays Basque, a célébré les succès électoraux de son mouvement, qui a remporté 27 des 75 sièges du Parlement de Gasteiz en avril dernier. Elle a également salué l'élection d’un député Abertzal pour la première fois lors des législatives anticipées. Lluis Llach, militant historique de la cause catalane et nouveau président de l’Asemblea Nacional Catalana (ANC), a abordé les succès électoraux en Catalogne. Conxita Bosch, secrétaire nationale de l’ANC, a détaillé les perspectives de relance du processus indépendantiste au lendemain des dernières élections.



Les représentants de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Sardaigne, de la Kabylie, de la Bretagne, de la Guyane et de la Kanaky ont également pris la parole. Parmi eux, Francis Carole, président du Parti pour la Libération de la Martinique, Ali Méril de l'Union pour la Libération de la Guadeloupe, Simone Maulu et Bustianu Cumpostru de la Sardaigne, Dihya Harouni du Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie, Anne Le Gac du mouvement indépendantiste Douar ha Frankiz en Bretagne, Jean-Victor Castor, député indépendantiste de la Guyane, et Mickaël Forrest, ministre des affaires étrangères de Nouvelle-Calédonie, accompagné de David Wanobo de la CCAT (Cellule de Coordination des Actions de Terrain).



Mickaël Forrest a longuement discuté de la situation politique en Nouvelle-Calédonie, notamment des émeutes déclenchées par la volonté de l’État français de dégel du corps électoral, une question pourtant réglée lors des Accords de Nouméa de 1998.



Les débats se poursuivront dimanche avec la présentation de la demande d’inscription de la Corse sur la liste des « territoires non autonomes » à décoloniser de l’ONU, suivis du traditionnel meeting de Nazione à 18h30.