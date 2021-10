Les Fantômes de Mela, premier livre de Damien Chiaverini

*Édition : ‎ Independently published

Ce livre, auto-édité avec le concours d’Amazon, est disponible sur

ce site

de vente en ligne, en format électronique Kindle et en version papier au format broché.



Issu d'une famille originaire de l'Alta Rocca mais né à Lyon en 1981, l’auteur a passé, jusqu'au bac, son enfance et son adolescence à Bastia avant de retourner dans la cité des Gones pour y poursuivre des études de droit. Les Fantômes de Mela constitue son 1ouvrage. Il allie son goût pour le Merveilleux à sa passion dévorante pour l’Histoire. Le livre cherche à restituer le passé composite de l’île de ses ancêtres, petite portion d’un mare nostrum qui continue de hanter l’Imaginaire occidental. «Si je vis désormais en région lyonnaise, je garde un attachement affectif pour l'île. C’est la raison pour laquelle j'ai tenu, dans ce livre, à en ressusciter, par la fiction, quelques épisodes de son Histoire » souligne D. Chiaverini.Petit village du Sud de la Corse, Mela pourrait se résumer à la tranquillité d’un paysage d’une région de moyenne montagne telle qu’est l’Alta Rocca. De la Protohistoire aux temps génois, de successions invasives en pure piraterie, cette terre insulaire fut cependant soumise aux caprices de l’Histoire méditerranéenne. Ce livre invite le lecteur à plonger dans le passé tumultueux d’une île qui servit de port d’attache à nombre d’aventures et offre un cadre aux traversées temporelles imaginées par l’auteur.Simples habitants ou, à l’instar du Délégué apostolique Nicolo Mascardi ou de l’écrivain Prosper Mérimée, visiteurs prestigieux, les personnages de ce recueil de six nouvelles se trouvent confrontés à une exploration de l’inattendu qui, entre rêverie enchantée et terreur cauchemardesque, fait basculer leur quotidien dans le vaporeux de réalités antérieures, à eux souvent méconnues. Chacun de ces voyageurs emportera le lecteur par des courants, en des eaux où baigne le plus cruel comme le plus envoûtant Extraordinaire.« Ce recueil de 504 pages comprend six nouvelles, dont la toile de fond prend pour cadre le lieu d’origine de mes ancêtres paternels, Mela di Tallano, village lové sur sa dorsale de granite, au cœur de l’Alta Rocca, dont les monts ont toujours été traversés par les évènements qui pénétraient les rivages de la Corse, notamment en sa partie méridionale » précise l’auteur.« Chacun des protagonistes de ces historiette voit la stabilité de son quotidien affectée par une étrange rencontre qui, en diluant son présent, le fait voguer vers l’impossible, à travers le temps et par-delà les siècles. Télescopage d’époques qui permet de retrouver des périodes davantage lointaines de l’Histoire de l’Île de Beauté, de la Haute Antiquité jusqu’au crépuscule médiéval, qui introduit la domination génoise. Perceptions fugaces d’épisodes hauts en couleurs qui, sur le mode de l’humour, de la rêverie et du doute, cherchent à restituer les affres autant que les promesses contenues dans le linceul du Temps méditerranéen ».