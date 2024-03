Les Étrusques à l'honneur à Biguglia : Une plongée dans l'histoire millénaire de la Corse du 21 au 23 mars

Les Étrusques, fascinante civilisation qui émerge à partir du VIIIe siècle avant J-C au contact des Grecs eubéens, ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire méditerranéenne. En adoptant certaines pratiques helléniques tout en préservant leur identité unique, les Étrusques ont contribué à façonner un héritage culturel d'une richesse incomparable.

La Corse, en tant que partie intégrante de l'espace tyrrhénien, s'inscrit naturellement dans ce monde étrusque. Les recherches menées par la Fédération de Recherche Environnement Société (FRES) et l'Université de Corse, ainsi que le projet "Corsica Etrusca" de l'INEACEM, témoignent de cette connexion profonde entre la Corse et la civilisation étrusque.



Dans le cadre de l'année olympique 2024, Biguglia a entrepris d'organiser des jeux antiques inspirés des pratiques étrusques. L'objectif est double : d'une part, diffuser les connaissances sur cette civilisation fascinante et souvent méconnue, et d'autre part, offrir une expérience immersive aux jeunes élèves. Des actions pédagogiques sont ainsi prévues en classes de CM1/CM2 et 6èmes, avec des visites guidées de l'exposition et des ateliers animés par la troupe spécialisée "Ruva Leu".





La journée du samedi 23 mars sera dédiée au grand public, avec une exposition au Spaziu culturale Carlu Rocchi. Cette exposition sera l'occasion pour les visiteurs de plonger dans l'univers captivant des Étrusques, à travers des artefacts et des informations détaillées sur leur mode de vie, leurs coutumes et leurs réalisations artistiques.

À 15 heures, une conférence animée par Jean-Paul Thuillier, étruscologue renommé et spécialiste des sports antiques étrusques, clôturera l'événement en apportant un éclairage précieux sur les jeux antiques pratiqués par cette civilisation autrefois florissante. Le programme de la journée débutera à 10 heures au Marché Couvert de Biguglia, avec le départ d'une visite de la presqu'île de San Damiano. Ensuite, à 14 heures, l'exposition sera présentée au Spaziu, suivi de la conférence de Jean-Paul Thuillier à 15 heures.