Les États Généraux des foires et marchés de Corse font leur retour à Bocognano

L’évènement qui aura lieu le vendredi 18 octobre à la mairie de Bocognano à partir de 9H30 est ouvert à tous les marchés et foires adhérents ou non de la FFRAAC, les élus ou encore les partenaires de la fédération * et se déclinera autour de trois ateliers qui s’étaleront le temps de la matinée.

Il sera tout d’abord question de s’interroger sur les manières dont les foires, au moyen des collectifs qu’elles rassemblent, peuvent contribuer à la transition écologique des villages, avec un premier atelier intitulé «

Les participants s’intéresseront ensuite au sujet «

», atelier qui aura pour objectif d’examiner comment ces communautés éphémères peuvent servir de point d’appui.

Enfin, le dernier atelier portera sur le thème «

». De quoi se pencher sur les alternatives au tourisme littoral estival et ouvrir la réflexion sur comment drainer les visiteurs vers les foires en toutes saison, aidant ainsi à la revitalisation des villages.

Après le repas, le compte rendu de ces ateliers sera organisé avant une séance plénière finale.

Dans l’optique de participer à construire l’avenir des villages, la FFRAAC compte ainsi sur la participation du plus grand nombre afin de nourrir les réflexions.

Organisés depuis 2012, les États Généraux de la FFRAAC ont pour objectif «

Les foires, un levier de dynamisation des villages

Organisés depuis 2012, les États Généraux de la FFRAAC ont pour objectif un renforcement de la cohésion des organisations et la mise en application d'une politique volontaire pour augmenter le niveau de qualité des foires offertes aux exposants et visiteurs.

*Pour s'inscrire 06 77 60 12 83 ou fieradicorsica@gmail.com