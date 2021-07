Les 9 lauréats corses du concours des plaidoiries en voyage à Paris

Découverte de Montmartre, promenades dans les jardins des plantes du Palais des Tuileries et sur les bords de Seine en bateau, dans la bonne humeur et avec les yeux grand ouverts, les 9 jeunes venus de Balagne, Bastia et Ajaccio sont allés à la rencontre des lieux d'histoire et de culture de Paris.

Les lycéens ont aussi été reçus par deux les députés Jean-Félix Acquaviva et Paul-André Colombani et leurs attachés pour un petit déjeuner à l'Assemblée Nationale au cours duquel ils ont échangé avec eux sur leurs missions et l'élaboration des lois. "Un séjour riche de partages pour ces jeunes bien conscients de se nourrir de la connaissance du monde pour agir en citoyens éclairés." précise la Ligue des droits de l'Homme.