Les 7 meilleurs logiciels pour un courtier en assurance

Pourquoi choisir une solution CRM lorsque l’on est courtier en assurance ?

Accéder facilement à toutes les données de vos clients et prospects.

de vos clients et prospects. Gérer l’aspect administratif : les contrats, les demandes et les relances.

les contrats, les demandes et les relances. Émettre facilement un devis pour chaque formule d’assurance proposée.

pour chaque formule d’assurance proposée. Améliorer votre prospection commerciale et le calcul des commissions.

et le calcul des commissions. Gérer la conformité et vérifier plus facilement les déclarations des assurés et repérer les incohérences. Ceci pour détecter d’éventuelles fraudes ou fausses déclarations de leur part.

et repérer les incohérences. Ceci pour détecter d’éventuelles fraudes ou fausses déclarations de leur part. Offrir un espace client à vos assurés dans lequel ils pourront retrouver leur contrat, suivre l’avancement d’un dossier de sinistre ou porter réclamation.

Logiciel de courtage : les 7 meilleurs logiciels



Lya Protect



Assur3D



Courtigo

La gestion complète de vos clients et prospects.

et prospects. L’ inclusion de la signature électronique pour vos contrats.

pour vos contrats. Un extranet client pour que chacun d’eux bénéficie d’un espace privatif.

pour que chacun d’eux bénéficie d’un espace privatif. La Gestion électronique des documents de manière illimitée et partagée avec vos collaborateurs.

de manière illimitée et partagée avec vos collaborateurs. La gestion des contrats et des rapports financiers.

financiers. La gestion de vos mandataires et de vos apporteurs d’affaires .

. Un module de comptabilité et des briques pour gérer sinistres, projets assurantiels et points de vente.

Oggo Data



Brokoli



Bubble In

Gestion prospects et clients avec un aspect transactionnel : SMS, Mails, visio…

avec un aspect transactionnel : SMS, Mails, visio… Suivi des rendez-vous , des sinistres et des réclamations.

, des sinistres et des réclamations. Archivage et stockage de documents (GED).

de documents (GED). Comparateurs de formules d’assurance et aide au devoir de conseils.

et aide au devoir de conseils. Souscription en ligne .

. Gestion de votre cabinet de courtage : suivi de l’activité commerciale, commissions ou gestion de vos collaborateurs.

So Soft

Sivous savez que la gestion des demandes de devis, la qualification des prospects, la relation client, la gestion de la conformité, les activités liées à chaque contrat, le marketing ou la prospection commerciale sont des passages obligés. Toutes cessont facilitées si vous utilisez un. Son acquisition revêt de multiples avantages :Nous avons listé ici. En tant que courtier en assurance, vous pouvez aussicomme Zoho, Sellsy ou Pipedrive. Dans le cas où votre recherche porte sur une solution plus spécifique, par exemple pour que vos clients disposent de la signature électronique, envisagez Docusign ou Getaccept. Lya Protect dispose d’pour centraliser vos données clients et automatiser vos processus de vente. Ce CRM utilise les dernières avancées de l’puisqu’il embarque le LLM ChatGPT. Il analyse notamment vos produits et contrats etParmi les autres fonctionnalités on peut citer l’, la, lede manière dynamique ou l’en masse. Vous pourrez aussietà vos collaborateurs au sein de votre cabinet,sur le web, accéder à une fonctionnalité de Gestion électronique des documents (GED) etavec la signature électronique et Stripe.Assur3D est aussi un. Avec lui, vous, gérez vos clients et bénéficiez d’une. Mais également développer votre cabinet à l’aide de fonctionnalités d’aide à la vente : parcours de conseil-vente et un recueil de besoins par nature de risque.Avec ce CRM pour courtier en assurance vous gérez vos contrats, suivez vos dossiers de sinistre tout en respectant les règlements liés à votre secteur d’activités. Enfin, vousliés à chaque compagnie d’assurance dont vous proposez les produits.Avec Courtigo vous disposerez de très nombreuses fonctionnalités. Parmi lesquelles on peut citer :Oggo Data est un CRM d’assuranceet. Il s’agit d’une plateforme qui fonctionne avec un paiement à l’usage. Vous ne réglez que les fonctionnalités dont vous avez besoin.Vous pouvez comparer rapidement les garanties de l’ensemble de vos assurances partenaires, ainsi que filtrer les garanties selon les besoins émis par vos clients et prospects., laà la volée, bénéficiez d’une vision complète sur votre parc client, utilisez unousur votre site internet.Ce CRM est dédié aux courtiers en assurance qui proposent des. Il permet de comparer plus de 1 000 offres distinctes. Il dispose d’une fonctionnalité qui vous permet deen fonction des besoins de votre client. Pour ce dernier, chaque garantie est expliquée de manière claire.Le principal intérêt de cette solution réside dans une comparaison très aisée des offres entre elles avec la, notamment pour les entreprises qui cherchent une offre pour assurer leurs salariés.Bubble In se présente comme unà destination des courtiers en assurance. Il inclut uneet un. Il offre, entre autres, les fonctionnalités suivantes :So Soft n’est pas à proprement parler un CRM mais davantagequi inclut des fonctionnalités inhérentes à un logiciel destiné aux courtiers en assurance. Avec lui vous pourrez comparer plus de 3 000 contrats d’assurance santé. Vous pourrez ensuite proposer un espace client créé à la volée pour récolter ses données et lui proposer les résultats de sa simulation.Il propose une version gratuite : avec elle vous ne bénéficiez pas de la LRAR électronique, ni du choix des fournisseurs à la carte, ni d’un accès multi-utilisateurs et pas non plus de l’intégration d’un formulaire de génération de leads dans votre site web.