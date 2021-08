Léo Micheli, le dernier grand résistant corse, n'est plus

"C'est en faisant ma maitrise d'histoire que j'ai connu, par l'intermédiaire de Ange Rovere notamment, Léo Micheli. J'ai longtemps essayé d'obtenir ses confidences, mais l'homme très discret et qui est resté longtemps dans l'ombre des dirigeants communistes corses, n'a jamais voulu s'exprimer. Essentiellement parce qu'il n'était pas homme à se mettre en avant mais aussi parce que, dernier chef de la résistance, il n'avait plus de, disait-il, de détracteur " indique Dominique Lanzalavi.Mais au fil du temps et des rencontres des liens d'amitié se sont instaurés entre l'ancien résistant et le journaliste."Et un jour, grâce notamment à l'insistance de sa fille, il a fini par accepter de témoigner."Il y eut d'abord ce documentaire Nom de code : Léo produit par Paul Rognoni de la société Mareterraniu et Via Stella.Mais l'entretien d'une heure n'a pu aborder qu'une partie des réflexions du penseur qu'était Léo Micheli.Et c'est parce que l'homme avait encore de nombreuses choses à dire que Dominique Lanzalavi a songé à un livre d'entretiens.Au-delà de son contenu qui relate le parcours exceptionnel de cet homme engagé dès 15 ans sur le chemin de la résistance, c'est la jeunesse qui se dégageait, en permanence de la personnalité de Léo Micheli, qui a frappé l'auteur de "En homme libre" ."Pour moi il était avant tout un personnage attachant qui avait su conserver une grande jeunesse d'esprit, un ami qui avait eu la gentillesse. de m'accorder sa confiance en acceptant de me raconter son parcours" écrit Dominique Lanzalavi sur Facebook.'Un documentaire et un livre qui contribueront à maintenir son souvenir et celui de ses compagnons" ajoute notre confrère.Aujourd'hui toute la Corse lui rend hommage.A commencer par le président du Conseil exécutif Gilles Simeoni."Etienne Micheli, Léo de son nom de guerre, nous a quittés. Entré en Résistance à l’âge de 16 ans en 1939, il fut fidèle toute sa vie aux idéaux de justice et de liberté. Sa présence et ses choix continueront à éclairer notre chemin. U pienghjimu. Cunduglianze afflitte à tutti i soii."Emile Zuccarelli"Avec Léo (son prénom de guerre) Micheli qui vient de s’éteindre à 96 ans, c’est une très grande figure de la Résistance et de la gauche insulaires qui disparaît. Homme de courage, il avait été le benjamin des responsables de cette résistance dont il servira toute sa vie la mémoire à propos notamment de Jean Nicoli. Homme de fidélité il n’avait jamais renié les idéaux qui l’avaient conduit au Parti Communiste Français et lui valaient l’estime de toute la Gauche. Léo Micheli était aussi un homme de culture qui allait faire une brillante carrière dans l’édition. Toujours sur la brèche il avait eu l’honneur d’être choisi pour s’exprimer au nom de la résistance corse devant le président de la République lors du 70eme anniversaire de libération de la Corse. A son épouse, à ses enfants et petits-enfants nous disons notre affectueuse sympathie."