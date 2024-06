Législatives : la Corse exclue du Front Populaire des gauches

Pomme de discorde à gauche : la Corse a été exclue du Front Populaire. Les dirigeants des quatre principaux partis de gauche (LFI, PS, Écologistes, PCF) avaient pourtant trouvé un terrain d'entente et ilsavaient appelé à des candidatures uniques dès le premier tour des législatives du 30 juin, "dans le but d'offrir une alternative au Rassemblement national (RN) et à Emmanuel Macron". Cependant, les négociations de ce mardi 11 juin ont abouti à une l'exclusion de l'ile de cet accord.



La direction nationale du Parti communiste a informé les instances corse du parti, "qu'Europe Écologie Les Verts, et la France Insoumise avaient refusé que les quatre circonscriptions de l'ile prennent part à cet accord national". Une décision "dommageable" pour Michel Stefani, secrétaire régional du Parti communiste en Corse. "Nous ne pouvons que regretter ce qu'il se passe, sachant qu'en 2022, lors des précédentes élections législatives, la France insoumise s'était également opposée à ce que la Corse prenne part à l'alliance de la NUPES", rappelle-t-il, déçu. Michel Stefani insiste également sur l'importance de "la représentation du Front populaire sur le territoire insulaire, comme dans tout le pays".



De son côté, le chef de file de la France Insoumise en Haute-Corse, Karl Tomasi, qui aux législatives de 2022 avait été suppléant de la candidate Union populaire dans la 1re circonscription de Haute-Corse , redoute un avenir "compliqué" pour la gauche en Corse. Face à cette situation, l'ancien candidat souhaite recevoir des explications, afin de "permettre aux électeurs corses, de comprendre ce qui bloque, une fois de plus, sur l'île".