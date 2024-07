Législatives 2024 en Haute-Corse. Jean-François Paoli : au second tour "je ferai barrage au RN"

Dimanche 7 juillet, les électeurs de la première circonscription de Haute-Corse se préparent à un duel serré pour les législatives anticipées. Le député nationaliste sortant, Michel Castellani, fort de ses 31,74% des voix au premier tour, affronte Jean-Michel Marchal du Rassemblement National, qui a surpris en se qualifiant avec 28,80% des suffrages. À peine 1107 voix séparent les deux prétendants.

Les candidats éliminés commencent à exprimer leurs recommandations pour le second tour. Jean-François Paoli, soutenu par la coalition d’opposition municipale Unione per Bastia, n'a pas formulé de consigne de vote explicite, mais il a clairement affirmé son opposition au RN : "Le second tour des législatives dans la première circonscription de Haute-Corse oppose deux options contraires à nos combats. N’étant pas propriétaire de ces voix, nous souhaitons que tous sauront faire le bon choix pour les valeurs de protection, d’humanisme et d’universalité qui sont les nôtres. Personnellement, je ferai barrage au RN."

Le vice-président de la Fédération corse du Parti radical, ancien soutien de la majorité présidentielle, remercie quant à lui ses partisans malgré sa non-qualification pour le second tour : "Nous tenons à remercier les 2045 électrices et électeurs qui nous ont fait confiance."