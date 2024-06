Législatives 2024 en Corse : Raz-de-marée du RN, découvrez les résultats définitifs du premier tour dans votre circonscription

François Filoni, chef de file du Rassemblement National en Corse a également dominé dans la deuxième circonscription de Corse-du-Sud, avec 35,10 % des voix. Le député sortant du PNC, Paul-André Colombani, suit avec 26,45 %, se qualifiant ainsi pour le second tour. Valérie Bozzi, candidate divers droite qui avait accédé au second tour en 2022, termine cette fois en troisième position avec 16,85 %, sans réussir à se qualifier.



Aux dernières législatives, Filoni n'avait obtenu que 14,77 % des voix dans cette circonscription, un score insuffisant pour atteindre le second tour.