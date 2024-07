Législatives 2024. François Filoni (RN) battu dans la 2e circonscription de Corse-du-Sud : "Le peuple a toujours raison"

Arrivé en tête au premier tour des élections législatives, à la surprise générale, devant Paul-André Colombani, François Filoni caressait le doux espoir de pouvoir remporter la 2e circonscription de Corse-du-Sud. Mais finalement devancé de plus de 7 500 voix, le candidat RN se montrait finalement fataliste : « Le peuple a toujours raison, c’est un principe démocratique. Il y a trois ans, le mouvement RN représentant 2 à 2,5% en Corse, aujourd’hui, j’atteins la barre des 40%. Cela veut dire qu’il y a un enracinement et une percée politique. Nous étions contre tout le monde, de LFI aux communistes. Cela a été le grand marchandage du n’importe quoi. Aujourd’hui, nous portons un message : celui de dire qu’il y a une âme en Corse. Il y a une culture corse, une identité corse et des valeurs corses qui s’inscrivent la Nation française. On peut avancer et faire de la corsitude, un chemin. On aurait été contents de gagner, mais nous faisons un score énorme, surtout en sachant d’où on vient. Nous sommes dans une phase de construction, je reste positif. Je félicite le vainqueur. Il n’y a pas d’amertume, c’est la démocratie qui a parlé. On espère des lendemains plus chantants ».



« Nous sommes maintenant bien enracinés en Corse »



Interrogé sur la suite de son engagement, François Filoni a souligné « qu’il allait continuer à se battre sur des projets parce que nous pensons que la Corse a besoin d’évoluer en matière des déchets, des transports maritimes, le pouvoir d’achat, etc. On ne peut plus dire que le RN était un parti rapporté. Faire 40% contre tous, cela veut dire que nous sommes bien enracinés. Demain, nous aurons des victoires ».



Le barrage et le front républicain qui se sont dressés contre lui étaient sans doute bien trop importants pour espérer une victoire historique : « Je ne suis pas hors sol, quand on voit les alliances qui se sont liguées contre nous, entre des gens de droite, de gauche et même des nationalistes, qui sont au bord de l’explosion entre eux. Nous avions une perspective à proposer aux Corses, eux non. Nous avons décalé l’avenir, je pense que la plus grande des batailles sera celle de 2027, c’est là que tout va se jouer ».