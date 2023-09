Le volet corse du procès de Rédoine Faïd, jugé pour son évasion en 2018

D'après l'enquête et les déclarations d'un ex-repenti, Rédoine Faïd aurait demandé des armes et un soutien financier à Jacques Mariani, ce qu'ils nient tous les deux. Jacques Mariani fait partie des onze personnes jugées au côté de Redouane Faïd par la cour d'assises de Paris depuis le 5 septembre. Il lui est reproché une complicité dans un précédent projet d'évasion de Rédoine Faïd, à l'été 2017, de la prison de Fresnes où le braqueur était détenu jusqu'en novembre 2017 avant d'être transféré à Réau.

En échange, Rédoine Faïd lui aurait proposé de faire tuer trois membres d'une bande adverse, le "clan Germani". Jacques Mariani et Jean-Luc Germani font partie des héritiers de la Brise de Mer.

Retour sur l'histoire de cette bande criminelle corse et de sa guerre fratricide qui marque encore la grande criminalité en France.



Le gang de la Brise de Mer

Le gang de la Brise de Mer, du nom du café du vieux-port de Bastia où ses membres se retrouvaient depuis la fin des années 1970, a fait trembler pendant 25 ans le crime français avec plusieurs dizaines d'attaques à main armée contre des banques ou des fourgons blindés, en France et en Suisse. La bande contrôlait également des établissements de nuit et de jeux clandestins sur l'île ainsi que dans la région d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). A la fin des années 2000, deux membres fondateurs du groupe s'affrontent: Richard Casanova et Francis Mariani, père de Jacques Mariani.



Scission et bains de sang

Cette amitié devenue haine à cause d'une rivalité pour conquérir des intérêts en Corse-du-Sud s'est soldée par une série d'assassinats au sein de la bande désormais divisée. Richard Casanova a ainsi été assassiné le 23 avril 2008 par un tireur embusqué à Porto-Vecchio. Claude Chossat, repenti autoproclamé de la Brise de Mer et ex-homme à tout faire de Francis Mariani, a assuré que c'était son ancien patron qui avait appuyé sur la gâchette. Mais Francis Mariani n'a jamais pu répondre de ces accusations: il est mort en janvier 2009, en pleine cavale, dans l'explosion d'un hangar.

Toujours en 2009, un autre membre fondateur présumé de la Brise de Mer était également tombé sous les balles: Francis Guazzelli, tué au volant de sa voiture le 15 novembre 2009, est le cinquième membre présumé de la bande assassiné dans cette guerre fratricide.



Double assassinat de l'aéroport

Les héritiers des différents parrains de la Brise de Mer poursuivront cette guerre. Jacques Mariani a aujourd'hui 57 ans et a notamment purgé 16 ans de réclusion criminelle pour un assassinat. Jean-Luc Germani, beau-frère et ami de Richard Casanova, est lui au coeur du "clan Germani" et a été condamné notamment pour association de malfaiteurs en relation avec un assassinat. Tous deux nient pourtant jusqu'à l'existence de la Brise de Mer.

Le 5 décembre 2017, Jean-Luc Coddacioni et Antoine Quilichini, considérés comme proches de Jean-Luc Germani avec qui ils ont été jugés pour association de malfaiteurs, ont été assassinés à l'aéroport de Bastia-Poretta.

Les fils de Francis Guazzelli, Christophe et Richard, ainsi que Jacques Mariani ont notamment été mis en examen pour ce double assassinat. "Je lui avais promis de le venger sur son lit de mort", expliquait ainsi Christophe Guazzelli en parlant de son père assassiné à sa mère, après le double assassinat de l'aéroport, sur une messagerie qu'il croyait inviolable mais qui a été décryptée par les enquêteurs. Dans un autre échange crypté avec Jacques Mariani, Christophe Guazzelli expliquait avoir tiré "dans la tête" de l'un des deux, avant d'affirmer: "J'ai rendu toute sa puissance à la brise...", "prends les choses en main, je t'ai rendu la force.." "Tu es mon idole", "tu as vengé tout le monde d'un coup", répondait Jacques Mariani.