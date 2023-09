Le tribunal judiciaire d’Ajaccio accueille quatre nouveaux magistrats

« C’est un profond renouvellement des personnels de notre juridiction qui s’annonce en cette rentrée ». Ce vendredi après-midi, à l’occasion de l’audience solennelle de rentrée du tribunal judiciaire d’Ajaccio, le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe, a souligné les nombreux changements qui se sont opérés au cours des dernières semaines.Aux côtés du président du tribunal judiciaire, Alain Fouquet, il a ainsi procédé tout d’abord à l’installation de quatre nouveaux magistrats, dont deux au service de l’instruction « sur les trois que compte la juridiction ».Jérôme Glavany, magistrat pénaliste chevronné qui a notamment exercé les fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire de Mende, de juge au tribunal de Toulouse et de vice-président en charge de l’instruction au tribunal d’Agen, a ainsi pris la place de vice-président en charge de l’instruction.De son côté, Maxime Coulon, jeune magistrat qui a « brillamment obtenu l’examen des auditeurs de justice », a choisi d’effectuer son premier poste en Corse comme juge d’instruction.Par ailleurs, Philippe Coudournac, diplômé en droit public, qui a exercé comme substitut du procureur à Tulle, a désormais pris ses fonctions de juge généraliste à Ajaccio.Enfin, Maxence Pontrucher, a été nommée comme substitute du procureur et aura en charge « deux contentieux particulièrement important pour le département : la lutte contre les stupéfiants et la délinquance routière ». « Deux politiques pénales prioritaires », a souligné Nicolas Septe.Enfin, neuf nouveaux personnels de justice dont sept greffiers ont été installés au cours de cette audience de rentrée. L’occasion pour le procureur de saluer le travail des agents de greffe « sans lesquels la juridiction ne pourrait pas fonctionner ». « Ce sont des fonctions souvent méconnues et exercées dans l’ombre, mais qui sont pourtant essentielles et indispensables au bon fonctionnement des services juridictionnels comme administratifs de la juridiction », a-t-il souligné en notant que « si aujourd’hui la situation est beaucoup plus favorable, nos ressources sont cependant fragiles et précieuses ». « Deux postes de greffier sont aujourd’hui encore non pourvus et nous demeurons structurellement en nombre insuffisant pour traiter tout le contentieux dans un délai raisonnable », a renchérit le président, Alain Fouquet en ajoutant : « Nous espérons à moyen terme compléter nos effectifs de greffe, et il nous est déjà annoncé une augmentation des magistrats d’ici 2027 ». La création de nouveaux postes a en effet récemment été annoncée par le Garde des Sceaux et laisse entrevoir l’arrivée prochaine de renforts au sein de la juridiction.