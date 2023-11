Le top 10 des expressions corses les plus courantes

- Nous sommes Valentin et Louis, les créateurs du site internet "Jardin des Citations" ( https://jardin-des-citations.com/ ), lancé en février 2023. En parallèle de nos emplois dans le domaine de l'informatique, nous avons développé ce projet avec passion. Notre site est dédié à l'univers des citations, des proverbes, et des expressions, et il sert de plateforme pour explorer les richesses linguistiques et culturelles du monde.- L'idée a germé alors que nous partagions des citations inspirantes en ligne, portant sur le développement personnel, la philosophie, et l'entreprenariat. Notre fascination pour la signification des mots et des pensées qui les sous-tendent nous a conduit à créer un espace dédié aux citations. Ensuite, nous avons souhaité élargir notre champ d'exploration en incluant des proverbes et des expressions provenant de diverses cultures et régions. Par exemple, Valentin, ayant une grand-mère bretonne, a été inspiré par des expressions régionales telles que "il fait frisquette" (signifiant "il fait froid") ou "tu es habillé comme un grignou" (signifiant "tu es mal habillé").Nous avons également constaté qu'il y avait un manque de sources fiables pour vérifier l'authenticité du contenu sur de nombreux sites de citations. C'est pourquoi nous avons décidé d'aller au-delà de la simple collecte et de vérifier scrupuleusement chaque citation, proverbe, et expression pour garantir leur provenance.- Le nom "Jardin des Citations" incarne notre vision d'un espace en ligne où les mots sont semés comme des graines, prêts à germer et à inspirer ceux qui les rencontrent. Tout comme un jardin est un lieu de sérénité, de réflexion et de contemplation, nous voulons que notre site soit un endroit où nos visiteurs peuvent trouver inspiration, plaisir, et s'amuser dans la lecture de notre collection.- "Jardin des Citations" a été créé dans un esprit de partage et d'ouverture. Notre objectif est d'offrir un espace en ligne entièrement gratuit où chacun peut puiser l'inspiration, découvrir des citations, proverbes et expressions qui résonnent avec son âme, et les partager avec le monde, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs.Notre vision va plus loin. Nous aspirons à créer une communauté collaborative, où chaque individu est invité à contribuer, à façonner le contenu du site. Les utilisateurs peuvent consulter les citations, proverbes, et expressions déjà présentes, mais aussi ajouter ceux qu'ils connaissent, qu'ils soient issus de leur culture, de leurs lectures, ou de leur propre expérience. Notre objectif est de faire de "Jardin des Citations" un espace où chaque visiteur se sent accueilli et investi dans son développement.- Actuellement, "Jardin des Citations" compte plus de 2 millions de citations, 20 000 proverbes, et 5 000 expressions. Nous enrichissons régulièrement le site et prévoyons d'ajouter des milliers d'expressions supplémentaires, couvrant diverses thématiques et provenant de différentes régions du monde. Nous avons également l'intention d'explorer le monde de la poésie. Notre ambition ultime est de devenir la principale référence en matière de citations, proverbes, et expressions en France, en veillant à garantir la qualité et l'exactitude du contenu. Bien que nous ne soyons que deux à travailler sur le projet en parallèle de nos emplois, nous nous efforcerons de rendre la contribution au site aussi accessible que possible pour nos visiteurs. En collaborant avec eux, nous visons à donner un contexte riche à chaque citation, expression et proverbe, rendant ainsi notre site non seulement vaste en quantité, mais aussi excellent en qualité. "Jardin des Citations" est notre passion et nous sommes impatients de voir cet espace grandir et s'épanouir, tout en restant une source d'inspiration pour tous ceux qui le visitent.