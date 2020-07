Le shopping de nuit fait son retour à Ajaccio

La rédaction le Vendredi 24 Juillet 2020 à 17:10

Le shopping passe en mode « nocturne » à Ajaccio tous les vendredis du mois de juillet et août avec la CCI de Corse et le Comité des Commerçants de la rue Fesch. Les boutiques du centre-ville seront ouvertes jusqu'à minuit et parking face au Palais des Congrès est gratuit de de 20 heures à minuit.

