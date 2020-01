"Le risque de casse sociale, légitime toute mobilisation" : La CFE-CGC Marine Méridionale soutient le mouvement de grève

Sur le Mouvement de Greve en cours :

Les sections CFE-CGC Marine des deux compagnies n’ont pas appelé à la grève car la situation leur apparaît bien trop confuse avec des sujets qui se croisent violemment puisque la mobilisation nationale entraine des blocages portuaires importants. La CFE-CGC Marine Méridionale soutient le mouvement et des officiers sont aujourd’hui en grève.

Le seul fait de ne pas avoir de perspective d’accord au 14 février et le risque évident de casse sociale immédiate, légitime toute mobilisation. Nous considérons que cette situation de crise entre les deux opérateurs aurait dû surtout faire réagir les Directions publiquement avant que les personnels ne les y contraignent !

Sur le fond du sujet:

La CFE-CGC MARINE déplore cette situation pourtant largement prévisible puisque nous savons depuis novembre 2019 que la réponse à la prochaine DSP de 7 ans, via une SEMOP, doit se faire via une réponse globale pour toute les lignes. Nous estimons que la logique d’attribution ligne par ligne, des derniers appels d’offres, a entrainé une mécanique fratricide entre les 2 opérateurs qu’il faut rapidement, et définitivement, juguler.

Ce partenariat, que nous appelons de nos vœux, doit avoir le cadre annoncé en juin dernier et la CFE-CGC MARINE attend que chacun fasse un pas vers l'autre et soit à la hauteur des engagements donnés quels qu’ils aient été.

Un compromis a été possible en juin, nous n’imaginons pas une seconde qu’il ne soit pas rapidement réactivé! La question du recours juridique pouvant affecter un des opérateurs n’aura bien évidemment pas lieu d’être dès lors que les parties s’engagent ensemble.

La CFE-CGC MARINE adhère au principe avancé en juin par les Directions, d’un projet industriel commun, allant au-delà de la DSP. Mais cela impose aussi une vision claire des ambitions long terme de STEF, pas seulement pour le maritime, mais bien pour ses Marins. Le silence de l’actionnaire, jusque-là, pose réellement la question de sa stratégie!

Pour la CFE-CGC MARINE le vrai concurrent reste Corsica Ferries et son modèle social et fiscal inacceptable en lignes régulières entre des ports Français. Accélérer son recul, enfin amorcé grâce à la stabilité retrouvée sur nos lignes est notre premier objectif! La seule bataille navale que nous souhaitons pour l’avenir, est donc celle qui oppose les coques rouges et bleues ensembles contre les jaunes!

Nous rappelons en conclusion que l’ensemble des officiers que nous représentons sont solidaires et tous très attachés à leur métier de navigant sur la desserte insulaire qu’elle que soit la compagnie qui les emploie.