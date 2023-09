"Le rêve américain du baseball se réalise aussi en Corse"

- Pouvez-vous nous raconter comment vous êtes devenu impliqué dans le baseball et ce qui a inspiré votre engagement ?

- Mon histoire avec le baseball a débuté il y a 36 ans. J'ai découvert ce sport lors d'un voyage aux États-Unis, chez une tante corse mariée à un Américain après la guerre. C'est là que j'ai été captivé par l'équipe emblématique des New York Yankees. J'ai été séduit par l'esprit du jeu et la camaraderie qui règnent dans ce sport. Mon expérience en tant qu'éducateur sportif spécialisé et mes années en tant que joueur et dirigeant m'ont permis de m'impliquer davantage.



- Quels sont les objectifs de la Ligue Corse de Baseball que vous présidez ?

- Notre ligue a pour mission de promouvoir et développer la pratique du baseball en Corse. Nous œuvrons également pour aider les clubs à se développer et à offrir des opportunités aux jeunes et aux femmes qui souhaitent s'impliquer. Actuellement, nous comptons quatre clubs : Aleria, Bastia et deux à Ajaccio. Nous sommes ravis qu'un nouveau club ait vu le jour à Propriano, et nous attendons également l'adhésion d'un sixième club à Pietrosella.



- Comment le baseball a-t-il évolué en Corse depuis ses débuts dans les années 80 ?

- Le baseball a fait des progrès significatifs en Corse. Les premiers précurseurs étaient à Bastia, et d'autres clubs ont émergé à Corte, Calvi et Ajaccio. Cependant, certains clubs ont malheureusement disparu depuis. Le club d'Aleria est aujourd'hui le plus important avec 90 licenciés sur un total de 200 en Corse. Nous espérons que les autres clubs pourront bénéficier de terrains adaptés à la pratique du baseball dans un avenir proche.



- Pouvez-vous nous en dire plus sur les succès récents de l'équipe de baseball corse ?

- Notre jeune équipe corse vient de participer à la compétition Interligues Little League France Baseball 2023 12U sur le continent. Cette expérience était très importante pour nos jeunes joueurs, âgés de 10 à 12 ans. Même si nous n'étions pas là pour gagner, mais pour apprendre, notre équipe s'est très bien défendue. Ils ont gagné leur premier match et ont montré un grand potentiel. Je suis fier d'eux et convaincu que le baseball en Corse a un avenir brillant.