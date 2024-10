Le rectorat et les parquets d’Ajaccio et Bastia unissent leurs forces contre le harcèlement scolaire

C’est un fléau qui touche près d’un enfant sur 10. Des chiffres alarmants qui ont poussé Gabriel Attal, alors ministre de l’Éducation nationale, à lancer un grand plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire en septembre 2023. Pour apporter une réponse ferme et efficace à ces faits qui peuvent gravement atteindre les victimes, le rectorat de l’Académie de Corse a entendu profiter de cette dynamique en organisant un séminaire consacré au sujet le 25 septembre dernier à l’Université de Corse. À cette occasion, une convention a été signée entre le rectorat et les parquets d’Ajaccio et Bastia afin de renforcer la coordination entre les institutions.



« Les cas de harcèlement au sein des établissements scolaires sont une réalité que nous devons tous appréhender. Nous avions déjà travaillé ensemble pour faire en sorte que les signalements remontent rapidement soit auprès des services de police et de gendarmerie, soit auprès du parquet. Et aujourd’hui l’objectif est d’acter cette coordination est d’offrir des voies d’entrée plus rapide aux situations d’urgence. L’intérêt est d’avoir des référents qui puissent se parler, se rencontrer, évoquer peut-être des situations qui sont difficiles à évaluer que ce soit au niveau de l’établissement ou du rectorat », explique le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe, en ajoutant : « L’idée c’était d’offrir un cadre où le magistrat du parquet référent en matière de lutte contre le harcèlement scolaire pourra donner un éclairage sur sa vision du dossier et offrir des perspectives de saisine du juge des enfants s’il y a un besoin d’un accompagnement éducatif ».



En 2023, 102 cas de harcèlement scolaire ont été signalés en Corse. Mais parmi eux, seuls trois ont donné lieu à des poursuites judiciaires. « L’intérêt des enfants, aussi bien la victime que l’harceleur, est de trouver un terrain d’entente avec l’Éducation nationale et les parents pour mettre à l’écart l’harceleur si celui-ci a été identifié comme tel. Les transmissions à la justice ne doivent se faire qu’en dernier ressort, lorsqu’aucune autre solution éducative n’a pu être trouvée. L’idée ce n’est pas de judiciariser, mais d’offrir un cadre éducatif prioritairement et pourquoi pas saisir le juge des enfants une fois qu’une évaluation aura été faite sur le cadre de vie de l’enfant. En effet, dans le cadre d’un enfant qui harcèle il peut y avoir un problème éducatif ou de prise en charge socio-éducative », indique Nicolas Septe en insistant encore : « La lutte contre le harcèlement scolaire c’est déjà détecter au plus tôt une situation où un enfant se trouve en situation de harcèlement scolaire, la traiter au niveau de l’Éducation Nationale et des équipes éducatives, et la transmettre à l’autorité judiciaire si elle dépasse le cadre où elle peut être traitée au niveau de l’établissement ».