Le prix du paquet de cigarettes atteint 12,40€ en Corse : les buralistes inquiets pour leur avenir

12,40€. C’est le prix du paquet de cigarettes en Corse depuis le 1er janvier. Un tarif qui a augmenté de plus d’un euro en ce début d’année, faisant encore grimper le prix du paquet de cigarettes, qui était jusqu’alors à 11,30€. Une annonce qui ne ravit pas les professionnels du secteur. “On s’attendait à cette mesure depuis 2022”, explique José Oliva, président du syndicat des buralistes corses. “Malheureusement, l’accord négocié en 2018 avec Gérald Darmanin n’a pas été respecté.” Il y a sept ans, les buralistes corses avaient obtenu de Gérald Darmanin, alors ministre de l’Action et des Comptes publics, un accord pour que le prix du paquet de cigarettes sur l’île reste inférieur à celui sur le continent. “Mais l’année prochaine, ce ne sera plus le cas puisque le prix du paquet de cigarettes sera le même en Corse et sur le continent”, s’indigne le buraliste.



À cause de cette augmentation, José Oliva craint “un avenir professionnel très difficile”. “L’augmentation des prix remet tout en question. Quand j’ai commencé il y a 34 ans, nous étions 250 buralistes à travers la Corse. Aujourd’hui, nous sommes 208, et depuis 2013, nous en avons perdu quatre, dont deux dans des communes rurales. Le buraliste, surtout en Corse, c’est le dernier lien social qu’ont certaines personnes, notamment dans les petits villages. Il ne faut pas le perdre.” Autre appréhension évoquée par le président du syndicat des buralistes corses : les cambriolages. “Il y a aussi une véritable question de sécurité pour les commerces, que ce soit au niveau des braquages ou des cambriolages. Parfois, le montant total de notre marchandise est plus élevé que certaines bijouteries.”