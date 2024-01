Le prix d'Excellence 2024 du concours général agricole pour le domaine Fiumicicoli

Ils sont les seuls producteurs en Corse et les seuls vignerons insulaires lauréats. Le Domaine Foiuliccioli fait partie des 37 producteurs français récompensés, ce mardi 30 janvier, par le prix d’Excellence du concours général agricole 2024

pour l’excellence et la régularité de leur savoir-faire.



Ce prix, qui a été remis lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, le président de la Ceneca, Jean-Luc Poulain et le commissaire général du concours général agricole, Olivier Alleman, est attribué aux producteurs qui se sont distingués lors des trois éditions consécutives du Concours Général Agricole. Il récompense le travail, l’engagement et les valeurs démontrés dans chacune des catégories représentées.

À la différence des médailles qui récompensent la qualité d’un produit pour une année donnée, le Prix d’excellence atteste de la maîtrise exceptionnelle des savoir-faire d’un producteur, garantissant une régularité exemplaire dans l’excellence de la sa production.



Le Domaine Fiumicicoli aura désormais la possibilité d’apposer le logo du Prix d’Excellence sur ses bouteilles primés conjointement à la médaille du Concours Général Agricole.