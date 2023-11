Le prince Albert II et la princesse Stéphanie de Monaco ont emboité les pas de Sainte-Dévote à Lucciana

Ce pèlerinage avait jeté les bases d'échanges fraternels et culturels entre Monaco et Lucciana, jusqu'au jumelage en 2009. "C'était idiot d'attendre encore 1 700 ans pour se revoir !" sourit José Galletti. Entretemps, la jetée principale du port de plaisance Hercule de Monaco est baptisé Diga Lucciana. Echange de bonnes amitiés, le musée de Mariana prendra le nom du souverain monégasque en septembre 2022 . "Ca n'a pas été facile ici de le faire accepter, souligne le maire de Lucciana. Ce sont des liens qui se renforcent progressivement, qui se cultivent. Nous sommes entre cousins ligures. L'histoire nous a un peu séparés mais... Quand on entend parler le monégasque, à 90% c'est du bastiais."Et ne comptez pas sur le prince Albert II pour mettre un terme aux cousinades : "Comme toutes les histoires, il y a une partie historique, factuelle, mais aussi une partie faite d'imaginaire et de mythe. Mais ce qui reste, c'est le lien humain. Cette amitié de culture partagée. Cette culture ligure qui nous lie. Cette langue quasi identique qui nous lie. On essaie de faire vivre cette amitié et ces liens par différentes manifestations et évocations culturelles."