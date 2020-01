Le président de l’Exécutif, Gilles Simeoni, a reçu à Bilbao le prestigieux prix Sabino Arana

Comme en septembre dernier à l’Alderdi eguna, le président corse a fait une entrée triomphale sur la scène du théâtre de Bilbao, entouré du Lehendakari, Iñigo Urkullu, et du président de la fondation. Il n’a pas caché son émotion.



- Qu’avez-vous ressenti à la remise de ce prix ?

- Une immense d’émotion, bien sûr. Ce fut un moment d’une force et d’une intensité exceptionnelles. D’abord par l’hospitalité et l’amitié avec lesquelles j’ai été accueilli et qui expriment, mieux que tout discours, la force des liens qui unissent le peuple basque et le peuple corse. Ensuite, compte tenu de l’histoire du peuple basque, de sa volonté d’émancipation, de la puissance de ses institutions, recevoir ce prix a une force symbolique extraordinaire. Au-delà de ma personne, c’est la Corse qui est récompensée, c’est le combat de notre peuple qui est consacré et reconnu. Dans mon discours, je leur ai dit combien et pourquoi j’étais fier et heureux d’être là.



- Vous avez évoqué trois raisons, notamment ce que représente cette fondation. Et ce n’est pas rien ?

- Non ! La Fondation Sabino Arana est une institution importante. Elle incarne la volonté indomptable du peuple basque de conserver et de transmettre, vivante et ardente, la mémoire de sa lutte, pour que cette mémoire soit non seulement le reflet du passé, mais aussi la garante du présent et de l’avenir. Son action dans les domaines politique, culturel, économique, social, associatif et sociétal, est essentielle. Elle s’engage pour encourager les initiatives qui contribuent à soutenir, au Pays basque et ailleurs, la marche de notre société globale vers une Europe et un monde plus justes, plus solidaires et plus fraternels. Son action rappelle que le combat inlassablement mené pour la reconnaissance de nos peuples et de leurs droits est indissociable des valeurs universelles d’humanisme, de démocratie, de justice sociale, et d’ouverture dont notre vision politique est porteuse. Enfin, je mesure la qualité et l’engagement des femmes et des hommes que la Fondation a, depuis des années, honorés par ses différents prix.



- Justement, parmi ces pointures internationales, lesquelles retenez-vous ?

- Comment ne pas évoquer, par exemple, la figure d’Alex Salmond, l’ex-premier ministre écossais qui a été l’artisan de la montée en puissance du Scottish National Party et qui a été distingué en 2015 ? Ou, 20 ans avant en 1995, l’hommage rendu au processus de Paix en Israël et en Palestine ? Une paix dont nous savons, au Pays Basque et en Corse, qu’elle n’a pas de prix et que nous devons en être les artisans infatigables, y compris dans les circonstances les plus difficiles. Aujourd’hui même, je suis particulièrement honoré d’être aux côtés de récipiendaires qui, dans le domaine du sport, de la culture, de la langue basque – avec le président Urrutia de l’académie de la langue basque -, ou de l’égalité des droits, représentent une société basque forte, généreuse et innovante.