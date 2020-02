Le point sur l'incendie qui a détruit plus de 1000 hectares entre Quenza et Solaro

Même si la superficie globale de cet incendie reste difficile à apprécier le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis), estime provisoirement à bien plus que 1000 hectares la surface détruite par le feu qui, ce mercredi matin, n’est toujours pas maîtrisé. Pendant la nuit l’incendie, qui s’est déclaré ce 4 février vers 5h30 sur la commune de Quenza, a progressé à cause des effets de la pente qu'il parcourt. En fin de journée, hier, il a touché la vallée de Solenzara et la forêt de Tova, a précisé hier soir le Codis 2B, qui notait qu’en début de soirée le feu avait baissé d’intensité mais restait très actif.Ce mercredi matin, sur le lieux du sinistre, plusieurs points sont encore actifs.Le feu, on le rappelle, n’a pas fait de blessé ni menace des habitations. Malgré cela plus de 310 hommes et 100 moyens de lutte seront mobilisés aujourd'hui. Deux colonnes de pompiers des Sdis du 13, 83 et 04 ainsi que un bataillon de marins pompiers de Marseille, soit 120 personnes, sont arrivés du continent et ont débarqué au port de Propriano ce matin. Quatre avions bombardiers d’eau, qui devaient venir mardi depuis la base de Nîmes mais n’ont pas pu décoller à cause du vent, et deux hélicoptères devraient aussi intervenir pour éteindre le feu qui, hier, a mobilisé au total, 74 véhicules et plus de 200 personnes.Le changement de direction du vent, tant attendu par les pompiers, devrait améliorer les condition de travail en ce 5 février.