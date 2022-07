Le petit Festival de Porticciolo: Une programmation 100% nustrale

Mardi 2 août 21h

Orizonte : le groupe des frères René et Jean-Marie Andreucetti fête ses 35 ans d’existence. Un groupe qui puise son inspiration dans la tradition vocale corse, épicée d’influences latines, d’Amériques du sud.



Mardi 9 août : 21h

Sandrine Luigi : la guitare dans tout son art au service de la musique classique. Dans ses concerts, son enseignement et ses projets musicaux, Sandrine Luigi s’attache à rendre accessible l’héritage classique et la magie de la guitare. Brillante instrumentiste, elle interprète les grands guitaristes classiques et des arrangements personnels d’airs traditionnels corses. Dans son premier album, « Polaris » sorti en juin 2018, elle y interprète les compositions des grands guitaristes classiques ainsi que des arrangements personnels d’airs traditionnels corses.

Freddy OLMETA : lui aussi est un fameux guitariste insulaire. Il a joué dans les groupes corses les plus emblématiques de l’île. Il a contribué à des albums marquants, tels « Corsica » et « Memoria »… En tournée, il présente son album instrumental «Più chè mai ».