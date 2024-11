Le pape souhaite se rendre en Corse, le Vatican confirme que la visite en décembre est "à l'étude"

Le pape François souhaite se rendre en Corse et des contacts diplomatiques sont en cours entre le Vatican et l'Elysée autour d'un projet de visite mi-décembre, ont indiqué ce jeudi 7 novembre à l'AFP des sources proches du dossier.



Le pape argentin, bientôt 88 ans, pourrait se rendre à Ajaccio pour participer à un colloque sur la religiosité populaire en Méditerranée prévu les 14 et 15 décembre, ont indiqué ces sources. Interrogé par l'AFP, le Vatican affirme que le projet est "à l'étude" sans en préciser la date. Ni l'Elysée ni la nonciature apostolique (l'ambassade du Saint-Siège) à Paris n'ont souhaité faire de commentaire.



Si cette visite était confirmée, il s'agirait d'une première historique pour l'île à majorité catholique puisqu'aucun pape ne s'est jamais rendu en Corse. La rumeur de cette visite suscite d'ailleurs un vif enthousiasme sur l'île et de nombreux hôtels d'Ajaccio ont enregistré un pic de réservation pour le weekend du 15 décembre.



A l'origine de ce projet, Mgr François-Xavier Bustillo, très populaire et médiatique évêque d'Ajaccio depuis 2021, avait été créé cardinal en septembre 2023 par le pape François qui l'a reçu lundi en audience privée.



Le chef de l'Eglise catholique s'est déjà rendu à deux reprises sur le territoire français, à Strasbourg en 2014 devant les institutions européennes et à Marseille en septembre 2023.

Le colloque à Ajaccio, auquel sont attendus des religieux et universitaires du pourtour méditerranéen, intervient une semaine après la réouverture très attendue de la cathédrale Notre-Dame de Paris, pour laquelle François avait décliné l'invitation officielle lancée par Emmanuel Macron un an auparavant.