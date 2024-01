Le nouveau curé du Bastia historique sera installé ce dimanche 21 janvier par le Cardinal Bustillo

Né à Bastia, l'abbé Olivier Culioli a suivi son chemin spirituel dès son jeune âge, s'envolant pour Paris pour une formation au séminaire des Carmes. En parallèle, il a poursuivi des études de théologie, se spécialisant dans les sacrements et la liturgie avec l'obtention d'un master.



De retour en Corse, il est ordonné diacre en 2011 à l'église Saint Erasme de Cervioni. S'ensuit une période de dix ans, pendant laquelle le jeune prêtre officie dans le Cortenais. Cet espace temps et lieu est pour lui et sa grande communauté une expérience centrée sur le partage de la foi, et des relations humaines en toute simplicité. Rapidement, le curé acquiert la sympathie de ses paroissiens et bien au-delà des croyants l'engagement du curé est inspirant et ses valeurs d'empathie, de compassion et d'inclusion lui valent une noria de témoignages de sympathie et d'affection dans toute la région de Corti. Nommé en octobre 2023 à Bastia, l'abbé Culioli quitte Corti, non sans une certaine nostalgie. Cependant, sa nouvelle nomination est un tremplin pour de nouvelles rencontres, il porte un grand intérêt à la résurgence des traditions bastiacce et plus largement des traditions Corses qui accompagnent les offices religieux, et la volonté chevillée au cœur de collaborer activement avec les confréries. Outre ses responsabilités spirituelles,le dynamisme du curé est sans faille, et son emploi du temps bien fourni révèle son engagement à créer l'unité et la solidarité.



"Je suis le curé du Bastia historique "

Ordonné prêtre en 2012 à la pro-cathédrale Sainte Marie de Bastia, la providence ramène l'homme d'église en ce lieu important de sa vie diocésaine, édifice dont il est à présent l'archiprêtre. L'abbé confie son sentiment à l'égard de sa récente nomination "son Eminence le Cardinal François Bustillo m'a fait l'honneur d'être le prêtre référent pour le catéchuménat pour toute la Corse, et une toute nouvelle responsabilité concernant le nord de l'île, je suis le aussi le référent pour le travail en collaboration avec toutes les confréries. Notre évêque nous montre le lien indéfectible entre l'église et les confréries et ceci lui tient à cœur. Mon installation canonique dimanche en l'église Saint Jean- baptiste est pour moi une nouvelle expérience qui vient panser la tristesse que j'ai éprouvée en quittant le Cortenais. Etre le curé de Corti a été une pratique qui m'a tellement apportée. Je me suis beaucoup attaché aux gens du centre Corse, et j'ai vécu mon départ comme un déchirement car j'ai quitté ma famille Cortenaise. Depuis le mois d'octobre, moment de ma nouvelle affectation à Bastia a été pour moi le temps de l'acceptation de partir d'un endroit que j'affectionne pour en trouver un autre , Bastia ville dans laquelle je suis né et où j'ai été vite très bien accueilli, si j'ai quitté une famille, j'en retrouve une autre qui me remplit de joie."





"Mon installation marquera extérieurement ce que je ressens intérieurement. Dès dimanche, je serai le curé du Bastia historique. C'est une volonté cardinalice qui veut mettre en avant un travail en commun entre les 3 paroisses et les confréries pour évangéliser le cœur de Bastia. De plus, je suis très attaché à nos traditions et les confréries sont un atout majeur pour la préservation des traditions. J'aime faire du neuf avec de l'ancien, faire vivre l'Evangile avec les gens c'est aussi se tourner vers l'avenir mais je ne fais pas table rase du passé. Je ne veux pas muséifier les choses, mais ce que les anciens nous ont laissé, il est aussi important de le conserver. Même si on ne peut pas rester uniquement dans l'ancien, il me semble que la tradition est une corde de rappel, c'est le lien entre ce qui a été et ce qui est à venir, nos traditions sont notre identité, et Bastia est une ville de traditions. Dimanche, sera pour moi un événement. Le maire Pierre Savelli me remettra les clés des paroisses, car la ville est propriétaire des édifices eu égard à la loi de 1905, et j'en suis dorénavant l'officiant."