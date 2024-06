Le "non" de Nazione aux élections européennes

A deux jours du scrutin ce dimanche pour les élections européennes, le parti Nazione a annoncé dans un communiqué qu'il ne participera pas au scrutin. Le mouvement qui réaffirme son engagement pour une « Europe solidaire, garante des intérêts sociaux, économiques et culturels des peuples », incluant la Corse, regrette que « l’Europe de la finance débridée, soumise aux intérêts des grands trusts » ait pris le dessus, au détriment des droits des nations constitutives comme la Corse, l'Euskadi, et la Catalogne.

Critiquant vivement le système électoral français, le parti explique que « le mode de scrutin français avec un seuil de 5% sur toute la France pour obtenir des élus empêche toute expression d’un projet national corse dans cette élection ». En comparant la situation de la Corse à celle de Malte, un État indépendant de 530 000 habitants, qui bénéficie de six députés européens, d'un commissaire européen, et d'autres privilèges, Nazione relève « combien l’accession à l’indépendance nationale est à la fois un droit pour le peuple corse mais également une opportunité ».Le parti critique également les formations autonomistes corses pour leurs alliances jugées incohérentes avec les idéaux nationalistes. Il accuse certains partis de « prendre part à une liste portée par le PRG et le Mouvement des Citoyens » et d'autres d'« appeler clairement à voter pour la liste Macron ».Nazione indique donc que « par souci de cohérence politique, ne participera pas à ce sinistre carnaval et prendra dans les prochaines semaines des initiatives afin de porter la voix de la Corse sur la scène internationale. »