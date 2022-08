Le naturisme, vent de liberté sur la Plaine orientale

Dans le camping Riva Bella , Angélique, 64 ans, promène son golden retriever beige, nue. Son seul apparat, u ne barrett e à fleurs coiffées dans son chignon. « Ce n’est pas parce qu’on est nu qu’on ne peut pas être féminine », plaisante la vacancière venue de Tour . Cela fait deux ans qu’Angélique a sauté le pas et se rend pendant l’été plusieurs semaines en Corse pour faire du naturisme. La crise sanitaire a été l’élément déclencheur. « Après le Covid , j’ai ressenti un besoin de me rapprocher de la nature. Être nue c’est devenu une thérapie », explique la Tourangelle qui a connu le camping Riva Bella grâce à des amis habitués de l’endroit.



Comme Angélique, de nombreux Français se sont mis au naturisme après la période Covid . « On a vu arriver de nouvelles têtes depuis deux ans », assure Marie-Claire Gaddoni , propriétaire de l’établissement quatre étoiles. Selon des estimations de la Fédération française de naturisme datant d'avril 2020, l'Hexagone compte 4,7 millions de pratiquants réguliers (dont 2,1 millions de Français et 2,6 millions d'étrangers) chaque année. Dans ce même sondage, 4% de Français soit 2,7 millions assuraient avoir déjà passé des vacances naturistes .



Cet engouement autour de la pratique, Francè Venturini , propriétaire depuis 4 ans de Corsica Natura , un camping et un village de vacances naturiste à Bravone , l’explique par « un besoin de liberté » et estime que « c’est dans l’air du temps ».

C’est d’ailleurs ce que revendiquent Amélie et Alexandra, deux amies allemandes de 20 ans à Bravone pour 3 semaines. La première est une habituée du camping naturiste puisqu’elle vient depuis ses trois ans avec sa famille. La seconde découvre le naturisme pour la première fois cette année. « Le premier jour c’était un peu bizarre, mais je me suis rapidement habituée et maintenant j’aime vraiment ça », raconte Alexandra. Comme les deux Allemandes , les jeunes sont de plus en plus nombreux à venir dans les campings naturistes. C’est ce que remarque Marie-Claire Gaddoni : « La clientèle a tendance à vraiment se rajeunir », assure-t-elle. D’ailleurs, en 2016, près de 43% des vacanciers naturistes avaient moins de 30 ans selon une enquête menée auprès des principaux centres de vacances.