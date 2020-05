Le message poignant de Mylène Jaquet pour l'anniversaire de la mort de Savannah

C'est pour toi, ma Savannah ... à cette même heure, il y a 4 ans, ton calvaire allait commencer, et quelques heures plus tard, quand l'irréparable sera arrivé, le mien commencera ...



Pas un jour ne passe sans que je ne pense à toi, la nuit souvent aussi ...



C'est pour toi, Savannah, pour Joanna, Jennifer, Julie ... et toutes les autres. J'espère que de là où vous êtes, toutes réunies vous sentez qu'on ne vous oubliera jamais, que l'on fait tout pour cela. Et pour que ça n'arrive plus ...



La seule consolation qu'il me reste, qui me fait tenir est l'espoir de te revoir là-bas, dans ce monde inconnu où tu te trouves désormais.

... que tes rêves soient doux ... en m' attendant ...



Maman