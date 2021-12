Le marché de Noël revient à Bastia : voici tout ce qu'il faut savoir

Ce mercredi 1décembre, la municipalité bastiaise présentait le programme de « Natale in Bastia 2021 ». Exposants, producteurs, artisans, chanteurs, des animations pour les enfants et la grande roue feront leur retour sur la Place Saint Nicolas du 15 au 24 décembre.Cinquante-quatre chalets accueilleront sur 10 jours une centaine d’exposants., indique Linda Piperi, adjointe à l'attractivité économique pour la ville de Bastia. Mais ce marché de Noël se veut aussi très qualitatif et les agriculteurs qui y seront présentés n'ont pas été choisis au hasard. "Le but est de mettre en avant des filières d'excellence portées par les éleveurs", explique Olivia Mattei, animatrice syndicale pour les Jeunes Agriculteurs de Haute-Corse.Pour la première fois, l’office du tourisme (OT) de Bastia est partenaire de l’opération et financera des soirées musicales pour soutenir les artistes insulaires qui ont souffert de la crise sanitaire. « Nous souhaitons attirer les Corses à Bastia pour une journée ou un week-end. Cette période pourrait devenir aussi touristique », assure Véronique Calendini, directrice de l’OT de Bastia. Ainsi, des apéros acoustiques et des soirées musicales riches se tiendront le jeudi 16 avec Diana di l’Alba, le vendredi 17 avec le groupe I Pignotti, le samedi 18 avec le groupe Supplément Cheese, le mardi 21 avec le groupe Sumenta Nova, le mercredi 22 avec Demetrius Lopez et le jeudi 23 décembre avec les Spice Boys.A partir du 3 décembre, le maire Pierre Savelli l'assure : "Cette fois-ci, la grande roue tournera !". La structure sera intégrée au marché et sera quant à elle ouverte de 10 h à 21h en semaine et de 9h à 23 heures le week-end.Pour pouvoir maintenir l’évènement, la municipalité bastiaise a établi un protocole sanitaire avec la préfecture de Haute-Corse. Un pass sanitaire sera demandé pour avoir accès au marché et à la grande roue. Une jauge de 680 personnes sera également à respecter. Concernant le public, il devra porter le masque et pourra l’ôter pour la consommation de nourriture ou de boisson une fois attablé à un tonneau de 1m10 de diamètre.En plus du marché de Noël, la mairie de Bastia proposera Natale in Cultura à l’Alb’oru. Du 15 au 24 décembre, petits et grands pourront participer à des ateliers créatifs, un atelier de découverte des plantes et à de nombreux jeux et lectures de contes sur la féérie de Noël.La festa di l’anziani aura lieu le 10 décembre à 15 heures au théâtre municipal de Bastia avec un concert du groupe I Mantini, offert aux séniors de la ville.Tout le programme des festivités est à retrouver ici.