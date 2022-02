Le joueur de l'ACA Chaker Alhadhur, met son maillot scotché, aux enchères en faveur de 4 associations

C'est le 24 janvier dernier, lors du match des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nation de football opposant le Cameroun aux Comores, que ce maillot est entré dans l’histoire.Ce jour, le défenseur de l’AC Ajaccio, également international Comorien, avait joué comme gardien, afin de pallier l’absence des deux portiers titulaires, positifs au Covid-19.Malgré la défaite, le t-shirt bleu au flocage doré, avec le numéro « 3 » scotché au sparadrap, a fait le tour du monde et mis en lumière le parcours de l’équipe comorienne pour sa première participation dans cette compétition.Alhadhur a ainsi décidé de mettre en vente son maillot et de reverser les fonds obtenus à quatre associations caritatives et humanitaires.Fier de l’action menée par son joueur, l'ACA appelle l’ensemble de ses supporters à participer à la vente aux enchères qui se déroule du mardi 8 février au mardi 22 février 22h sur la plateforme BiddingSport Le gardien comorien d’un soir a décidé de mettre son maillot aux enchères pour aider quatre associations de son choix.L’association «», réalisant des projets concrets en lien avec l’eau, les assainissements et l’hygiène à travers le monde. Elle aide aussi des villages en termes de construction, distribution et éducation.La deuxième est «», une ONG française qui soutient les orphelins du monde entier avec des actions de solidarité internationale et de développement local. Elle a aussi, pour objectif, de construire des puits pour les 2 milliards de personnes privés d’eau dans le monde. Chaker Alhadhur souhaite ensuite, se rendre sur son île située entre Madagascar et le continent africain au mois de mars, pour remettre en main propre l’argent récolté pour l’association «» et pour «». Le plus grand centre pour enfants handicapés aux Comores.