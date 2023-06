Le golfe de Porto-Vecchio libéré de 25 épaves

Depuis une vingtaine d’années, elles constituaient autant de verrues dans le golfe de Porto-Vecchio. Abandonnées par des propriétaires peu scrupuleux de leur devenir, de nombreuses épaves gisaient dans des lieux allant de l’embouchure du Stabiacciu jusqu’à Golfo di Sogno, constituant à la fois une pollution visuelle, environnementale, et également un danger pour la navigation.



Consciente de ce problème, dans le cadre de sa politique en faveur de l’environnement, la ville a souhaité lancer une campagne d’enlèvement de ces épaves il y a deux ans et demi, afin de préserver la biodiversité de ce site classé Natura 2000, et de sécuriser la navigation dans le golfe. Une opération au long cours qui vient de trouver sa concrétisation.



« Cela a été assez long à mettre en place parce qu’avant de penser à l’enlèvement des épaves, il y a toute une procédure administrative pour rechercher leurs propriétaires », explique Nathalie Apostolatos, adjointe municipale au patrimoine et à l’environnement. Dans ce droit fil, de façon coordonnée avec les services de l’État, via la Direction de la Mer et du Littoral de Corse, la ville a lancé une procédure de mise en demeure d’enlèvement. « Une enquête publique avec un affichage a eu lieu à la capitainerie afin de déterminer si ces épaves n’avaient pas encore des propriétaires qui auraient pu prendre en charge l’enlèvement, mais malheureusement, cela n’a pas été le cas », précise l’élue.