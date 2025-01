Le général Gonzague-Arnaud Prouvost prend officiellement les commandes de la gendarmerie de Corse

Présidée par Jérôme Filippini, Préfet de Corse, la cérémonie a officialisé la prise de commandement du Général Prouvost. Originaire du Nord de la France et diplômé en médiation, cet officier supérieur a consacré une grande partie de sa carrière à des fonctions stratégiques. Médiateur interne pour l’Inspection générale des armées (IGAG) de 2012 à 2017, il a ensuite dirigé le groupement départemental d’Indre-et-Loire avant de rejoindre en 2020 la Direction des personnels militaires de la Gendarmerie. Promu général en 2023, il occupait depuis août dernier le poste de sous-directeur du personnel officier.



« Poursuivre notre action contre la criminalité organisée »

Après une revue des troupes, un dépôt de gerbe au Monument aux Morts et une remise de décorations, le nouveau patron de la Gendarmerie corse s’est exprimé devant les hautes autorités militaires, politiques et judiciaires présentes en nombre : « Mon affectation en Corse a été rapide, pour ne pas dire soudaine. Cette nomination me réjouit au-delà de toutes mes espérances. Je me présente ici avec enthousiasme et humilité, déterminé à servir nos concitoyens de Corse, nos institutions et les hommes et femmes qui me sont confiés. Je veux écouter, connaitre et rencontrer les gens de cette île pour mieux leur garantir la sécurité à laquelle ils aspirent et ils ont droit. Mon action sera bien évidemment sous la responsabilité de Mr le Préfet et du Procureur de la République. Il est à mes yeux primordial de bien coopérer pour remplir à bien nos missions. Mes unités porteront leurs efforts contre les violences intra-familiales, la lutte contre les stupéfiants, la délinquance routière, les détentions d’armes. Nous poursuivrons également notre action contre la criminalité organisée, qui sous toutes ses formes, perturbent la quiétude de l’Ile de Beauté. Nous développerons aussi notre activité contre la cyber criminalité et les atteintes à l’environnement ».