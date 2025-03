Le fiadone en conserve, une révolution dans l'assiette

Manger un fiadone au brocciu frais sur la muraille de chine, au pied de la statue de la liberté ou bien au Philippines sous 45 degrés et en plein mois d'août... si l'on connaît ce gâteau corse au lait de brebis, d'aucun dira que c'est infaisable. Et pourtant Michael Mattei l'a rendu possible. L'homme de la plaine orientale a défié les lois du fiadone en conservant ce dessert dans un bocal, comestible pendant 3 ans minimum.



Tout débute en 2022, Michael Mattei, passionné de gastronomie quitte son travail de brasseur. Il décide d'ouvrir une conserverie artisanale chez lui à Aléria qui proposerait des produits que les gens ne cuisinent plus et issus du circuit court. Dans ses premières conserves, des tripettes de veau, des haricots blancs en sauce ou encore une soupe au crabe bleu. Une fois sa gamme élargie, l'homme veut s'attaquer aux desserts.



Six mois de recherche

"A côté de chez moi, il y a une productrice de brocciu frais en AOP. Tout de suite, j'ai pensé à faire un fiadone avec son fromage. C'est un dessert emblématique de chez nous", se remémore Michaël Mattei. Mais voilà, conserver un fiadone à base de brocciu frais, en pot, tout en gardant le goût, la texture, la fraîcheur et le moelleux de ce dessert n'était pas chose simple. " J'ai travaillé pendant plus de six mois sur l'élaboration d'une recette qui pourrait rester stable après stérilisation. Aujourd'hui, le résultat est là. Il se garde pendant trois mois sans le mettre au frais. Une fois ouverture il est consommable pendant quatre jours. C'est une véritable révolution", poursuit l'homme de la plaine orientale.

En plus d'innover, Michaël Mattei a gardé la philosophie de sa conserverie : dans la recette, tout est issu du circuit court, les citrons bios de la plaine, le brocciu fermier d'Elodie Durizzi et l'eau corse.