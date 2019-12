Le feu sur le cordon lagunaire de La Marana : une dizaine d'hectares détruits

C.-V. M le Lundi 23 Décembre 2019 à 16:39

Un incendie a éclaté ce lundi vers 14 heures sur le cordon lagunaire de la Marana entre le CCAS et le terrain de moto cross. D'importants moyens de Bastia et de Lucciana ont été aussitôt engagés de même que le char Micma. Malgré les efforts déployés le feu, qui avait parcouru entre 6 et 10 hectares, était toujours en cours en milieu d'après-midi.

