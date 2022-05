"Le feu", le dernier atelier-jeunesse de Pénélope Jossen à la Médiathèque "Mare è Monti'

Ours et Louve, deux enfants préhistoriques tentent de rallumer le chauffage de la grotte...mais il ne faut jamais jouer avec le feu ! C'est autour de cette histoire lumineuse et bienveillante, écrite et illustrée par Pénélope Jossen qui a eu lieu jeudi dernier à la médiathèque Mare et Monti un atelier jeunesse : "J'ai choisi le thème du feu, car c'est la première invention technologique. J'ai voulu proposer une réflexion sur cette technique du feu tellement utile, mais dangereuse. Pour les enfants, c'est fascinant le feu, mais il n'y ont pas accès. Pour moi, c'est une manière de les informer et de les mettre en garde, mais la fin de mon livre est heureuse, donc je veux montrer aussi les bénéfices du feu. " explique l'auteure qui dans son dernier ouvrage raconte l'histoire de deux 2 personnages Ours qui a 2 ans et sa sœur Louve 6 ans ."

"Mes lecteurs peuvent s'identifier à mes héros. De plus, l'histoire se passe pendant la préhistoire, une période que les enfants apprécient particulièrement, car si j'avais placé le feu au milieu de mon salon, cela aurait fait peur aux jeunes lecteurs. La préhistoire et l'invention du feu sont aussi des thèmes que le milieu éducatif peut développer en s'appuyant sur la lecture de mon livre. Aujourd'hui, je présente les esquisses du livre, les enfants me questionnent, puis c'est à leur tour de dessiner. J'apprends toujours de mes lecteurs- dessinateurs car les enfants ont une justesse du trait qu'on perd lorsqu'on est adulte. Avec cette justesse même s'il dessine un personnage avec un œil sur le côté, il existe et il est crédible."