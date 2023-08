Le festival Rock In Paese revient enflammer San Martino di Lota pour sa 6ème édition

Rock In Paese est de retour pour sa 6ème édition à San Martino di Lota, promettant une soirée enflammée au son du rock. Portant fièrement son nom, l'événement qui rassemble chaque année un milliers de visiteurs, s'engage à mettre en avant la culture rock corse à travers sa programmation. Depuis ses débuts il y a six ans, le festival met un point d'honneur à promouvoir les groupes insulaires. Olivier Pietri, président du festival, souligne l'importance de donner une plus grande visibilité à la scène rock locale : "Ce festival a pour mission de mettre en avant les talents corses. Nous sommes des jeunes de San Martino et organiser cet événement chaque année depuis six ans est un véritable engagement pour nous. Nous aimons particulièrement le rock, mais nous croyons que certains groupes locaux méritent davantage de visibilité. Il y a tant de qualité en Corse, et nous voulons démocratiser ce genre musical sur l'île."

Pour accomplir cette mission, Rock In Paese invite chaque année des groupes variés afin de toucher toutes les générations et d'encourager de jeunes talents à se lancer dans la musique rock.

Au-delà de sa dimension musicale, le festival a été créé pour combler un manque d'activité estivale dans la commune de San Martino di Lota. "Nous avons connu l'époque où il y avait les fêtes, les bals ou encore les foires, et malheureusement durant des années il n'y a plus rien eu. Dans un village, c'est triste de voir qu'il n'y a plus personne. C'est donc pour cela que nous avons créé ce festival. Désormais, c'est devenu un événement incontournable de l'été à San Martino di Lota", explique Olivier Pietri.

Le rendez-vous est donné sur la place du village dès 20h jusqu'à 2h du matin pour une nuit envoûtante et entraînante, placée sous le signe du rock. L'entrée au festival est fixée à 10 euros.