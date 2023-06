Le festival "Jazz Équinoxe" revient à Bastia

Pour sa 23e édition du festival jazz, Équinoxe revient à Bastia. C'était un retour attendu et s i l'ouverture du festival, le samedi 8 juillet, se tiendra à l'hôtel Castel Brando d'Erbalonga, les deux dates suivantes, les 5 et 6 août, se dérouleront au palais des gouverneurs.. Rendez-vous des amateurs de jazz et de blues, l'évènement mettra, encore une fois, en vedette, des grands noms de la musique et des artistes émergents corses.



C'est la première fois depuis 2015 que le festival de jazz créé par Michel Maestracci revient à Bastia, et pas de n'importe quelle manière. "Lors des précédentes éditions de Jazz Équinoxe organisées à Bastia, les concerts avaient lieu au théâtre municipal. Pouvoir revenir huit ans plus tard et faire l'ouverture dans la cour du musée du palais des gouverneurs avec Melody Gardot, c'est exceptionnel, ça montre qu'il ne faut jamais désespérer de voir ses projets se réaliser". Un terrain d'entente entre l'organisateur et la municipalité de Bastia a pu être trouvé pour réaliser deux des trois soirées du festiva à cet endroit. "Nous sommes vraiment très fiers de ce partenariat qui se développe entre Jazz Équinoxe et la ville", souligne Mattea Lacave, adjointe au maire chargée de la culture, des industries culturelles et créatives et à l'ouverture au monde méditerranéen. "Le jazz a toujours eu sur Bastia un écho particulier, donc que Jazz Équinoxe revienne avec de grands noms de la musique, accompagné d'artistes corses émergents qui sont sur le chemin de la reconnaissance internationale, c'est forcément une bonne chose pour la ville."





Des stars internationales et des premières parties locales



La chanteuse de jazz Viktor Lazlo sera la première à ouvrir les festivités, lors de la soirée du 8 juillet à Erbalonga. Près d'un mois plus tard, la grande habituée du festival Melody Gardot viendra, pour la cinquième fois, interpréter son répertoire dans la cour du palais des gouverneurs. Enfin, le chanteur et guitariste brésilien Pierre Aderne, connu des amateurs de bossa-nova, clôturera la dernière soirée. Si les têtes d'affiche servent à attirer un public toujours plus nombreux, la programmation de Jazz Équinoxe a été pensée comme un panachage entre les artistes de premier plan et les musiciens corses qui commencent à se faire connaître.

Michel Maestracci, qui " a toujours privilégié les musiciens locaux depuis les années 2000", a encore fait appel à trois formations insulaires pour assurer les premières parties de Jazz Equinoxe. "Cette année, nous avons Fanou Torraccinta, qui a tout le potentiel pour réaliser une carrière internationale : il était donc évident de le promouvoir. Pascal Arroyo, qui a été le directeur musical de Bernard Lavilliers pendant des années, a carte blanche pour organiser son concert. Enfin, Hat Makers est un groupe bastiais dont je fais partie, avec lequel nous proposerons des créations originales et des reprises."



D'autres évènements autour du jazz et du blues pourraient venir étoffer la collaboration entre la municipalité de Bastia et Jazz Équinoxe. "On travaille actuellement sur une ouverture sur le jazz, mais dans une autre dimension", confie Michel Maestracci. Bien que la forme de ces nouveaux projets ne soit pas encore définie, les prochains mois devraient ravir les mélomanes selon Mattea Lacave: "le jazz a vocation à s'implanter à Bastia pour la prochaine saison culturelle, avec des propositions différentes à chaque évènement, de manière à rendre ce rendez-vous récurrent".